Лунный календарь стрижек на апрель 2019 года от Ярославы Федоровой
Лунный календарь стрижек на апрель 2019 года поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены вашей прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в апреле 2019 года. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.
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Весной многие хотят как-то освежить свой образ, возможно, немного поэкспериментировать с внешним видом или просто немного изменить стрижку. Хочу в очередной раз напомнить вам о том, что благоприятными для похода в парикмахерскую являются дни, когда Луна находится в созвездии Льва или Девы. К сожалению, в апреле таких дней будет немного, поэтому поход в салон или парикмахерскую лучше запланировать заблаговременно.
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Благоприятные дни для стрижки в апреле 2019 года
Итак, стричься либо экспериментировать со стрижкой можно в такие даты апреля: 01, 02, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 27 и 28. Покраска волос особенно удастся (цвет будет долго держаться на волосах) в период растущей Луны, а именно с 07 по 20 апреля.
Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2019 года
Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в апреле 2019 необходимо в такие даты: 3, 4, 5, 6, 25 и 26 апреля.
Луна указывает, что если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случиться все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.
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Нейтральные дни для стрижки в апреле 2019 года
Соответственно, 29 и 30 апреля являются нейтральными днями, и стричься или нет, остается решать вам. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.
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