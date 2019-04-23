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«Культурні люди»: режиссер Стас Жирков станет героем второй серии спецпроекта «Вікна-новини»

23.04.2019

На СТБ в программе «Вікна-новини» продолжается цикл сюжетов ведущей и корреспондента Ольги Кучер – «Культурні люди» о талантливых украинцах. Героем сегодняшней серии стал молодой и успешный режиссер – Стас Жирков, обладатель нескольких престижных театральных премий «Киевская пектораль».

спецпроект вікна новини

Его называют и выскочкой, и скандалистом, и нахалом. Но неизменным остается одно: в театральном мире он – сенсация.

Стас Жирков – один из самых молодых и успешных театральных режиссеров страны. После успешной работы в театре «Золотые ворота» он выиграл конкурс на должность руководителя Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Он – обладатель нескольких престижных театральных премий «Киевская пектораль».

спецпроект вікна новини

Несмотря на веселый нрав, на его спектаклях часто хочется плакать. Его постановки имеют социально-политическую подоплеку.

Уже в сегодняшней серии узнайте, какое отношение имеет театрал к победителям 9 сезона проекта «Х-фактор» – группе ZBS band, а также в чем секрет успеха постановок Стаса Жиркова.

Смотрите спецпроект «Культурні люди» каждый день по 26 апреля в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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