Кулич «Краффин»: рецепт от Максима Пустовита
23.04.2019
Правильно приготовить кулич «Краффин» довольно сложно. Но кондитер и участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит поделился с нами секретами приготовления этого блюда на Пасху 2019. Пошаговый рецепт кулича «Краффин» от Максима Пустовита читайте в материале.
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Ингредиенты (для 6 порций):
- мука — 350 г
- дрожжи — 20 г (или сухих 7 г)
- молоко — 110 мл
- сахар — 80 г
- соль — 1/2 ч. л.
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 120 г
- молотый мускатный орех — 1 ч. л.
- вяленая клюква или изюм — 200 г
- миндальные лепестки — 100 г
- ванильный сахар — 8 г
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Приготовление:
- Дрожжи и 1 ч. л. сахара разведите в теплом молоке и поставьте в теплое место до поднятия пенной шапочки.
- Сливочное масло растопите. Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте в светлую пышную пену.
- Муку просейте в миску, сделайте углубление.
- Влейте туда дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте соль и перемешайте.
- Добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто. Оно вначале будет липким, муки не добавляйте. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Миску смажьте растопленным сливочным маслом, поместите туда тесто и немного смажьте его сверху маслом. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 1–1,5 часа.
- Клюкву залейте кипятком на 15 минут.
- Миндальные лепестки слегка подрумяньте на сухой сковороде.
- Разделите тесто на 3 части, ориентируясь по размеру своих форм для запекания.
- Округлите тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть еще на 10 минут.
- Раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Тесто просвечивается, но не рвется. Смажьте пласт размягченным сливочным маслом.
- Посыпьте пласт теста мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками.
- Сверните в рулет, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Так же поступите и с двумя остальными частями теста.
- Рулет разрежьте острым ножом посередине вдоль, отступив пару сантиметров от начала.
- Закрутите спиралью одну половинку рулета к его началу. Вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой.
- Аккуратно поместите кулич “Краффин” в форму для запекания, накройте сверху пищевой пленкой и поместите в теплое место на 20 минут для подъема.
- Разогрейте духовку до 200 °C, выпекайте куличи в течение 10 минут. Затем снижаем температуру до 180 °C. Формочки накройте сверху фольгой на 10 минут, потом аккуратно снимите её и продолжайте выпекать еще 15 минут.
Приятного аппетита!
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