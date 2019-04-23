Гороскоп на 23 апреля 2019 года будет многообещающим для разных знаков зодиака. Готовы ли вы узнать, что случится именно с вами в этот день? Тогда читайте гороскоп на сегодня в нашем материале.

Овен

Поговорите сегодня с мамой. Это такой важный от нас совет. В этот день она обязательно поймет вас и поддержит. Возможно, даже не только морально, но и материально.

Телец

В этот день важно не принимать никаких решений. Вот прям не решайте ни-че-го. Лучше отдохните, а то знаем мы вас, как только выйдете из дому – давай дела решать. Нет, не сегодня. Побудьте наедине с собой и разберитесь.

Близнецы

К вам сегодня обратится друг за помощью и, возможно, вы будете не очень настроены на помощь ему. В таком случае расставьте приоритеты. Что важнее для вас в данный момент?

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Рак

Вторник практически начало недели, а вы уже устали от работы? Так психаните и возьмите себе сегодня выходной. Причина всегда найдется, ведь вы так давно уже не отдыхали от всего и всех…

Лев

А вы сегодня что-то летаете в облаках. Это удивительно для вас, Львы. Конечно, иногда можно, но смотрите, чтобы это не отразилось на вашей работе и не поставило вас потом в неловкое положение. Будьте внимательней.

Дева

Новые договора пока не стоит подписывать, лучше воздержитесь. Звезды утверждают, что они будут не такими перспективными, как вам кажется. Присмотритесь, что можно улучшить, что исправить.

Весы

Вы как будто ходите по краю сегодня. Вам хочется плюнуть на все и кардинально изменить свою жизнь, а с другой стороны, вроде как и не так все плохо и жить можно. Подождите немного, скоро вы окончательно разберетесь в этой ситуации.

Скорпион

О личной жизни сейчас не стоит переживать. Все идет своим чередом и, возможно, приведет к чему-то очень хорошему. Все-таки ваше сердце наполнено любовью и вы наконец-то уверены в своем выборе.

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Стрелец

Вы нужны сейчас вашему близкому человеку. Даже если он молчит, вы это заметите. Поддержите его, поговорите по душам. От этого вам обоим станет только лучше и ваши отношения выйдут на новый уровень.

Козерог

С вами могут захотеть познакомиться в этот день. Возможно, это будет интересное знакомство в интернете. Не обязательно романтического характера, все будет зависеть только от вашего настроения и планов.

Водолей

Белая полоса в вашей жизни продолжается. Вы становитесь все популярнее и популярнее среди коллег и приятелей. Как вы поступите в этой ситуации? Укроетесь в домике или будете идти ва-банк? Вам решать.

Рыбы

Если вы сейчас без работы, то как насчет заняться поисками именно сегодня? Звезды уверены, что вы найдете подходящий вариант, куда вас обязательно позовут на собеседование. Не бойтесь, отправляйте резюме!

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