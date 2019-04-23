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Евровидение-2019: представлен макет грин-рума песенного конкурса

23.04.2019

Мы уже увидели, как будет выглядеть сцена Евровидения-2019. Ну, а теперь пришло время ознакомиться с макетом грин-рума. Смотрите фото в материале.

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евровидение 2019

Фото взято из источника: esctoday.com

Евровидение-2019 стартует уже через несколько недель, и конкурсанты активно готовятся к тому, чтобы представить свою страну наилучшим образом. Главная сцена почти готова, и пришло время узнать, как же будет выглядеть грин-рум песенного конкурса. К слову, ведущими, которые будут главными в этой комнате, стали Люси Айоуб и Асси Азар.

евровидение

Фото взято из источника: esctoday.com

Грин-рум – это VIP-зона отдыха, которая будет обустроена в павильоне под номером 1. Известно, что он расположен отдельно от арены. Это место, где артисты после своих выступлений смогут с комфортом посмотреть шоу и ждать результатов голосования.

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евровидение грин рум 2019

Фото взято из источника: esctoday.com

Напоминаем, что Евровидение-2019 в Тель-Авиве стартует 14 мая.

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