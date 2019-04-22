Звезды СТБ на красной дорожке кинопремии «Золота Дзиґа»

Вечером 19 апреля в Киеве прошла церемония вручения премии «Золота Дзиґа»-2019. Какие звезды СТБ появились на красной дорожке кинопремии — читайте в материале.

Церемонию в КВЦ «Парковый» открыла инициатор кинопремии и президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко. Триумфатором вечера стал режиссер Сергей Лозница. Он победил в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Донбасс», который стал лучшей картиной года. Также Лозница вспомнил о режиссере Олеге Сенцове, который сейчас находится в тюрьме в России, и призвал общество «действовать».

Лучшим актером стал Олег Москаленко за работу в фильме «Дикое поле», а лучшей актрисой — Ирма Витовская за роль в фильме «Брама». Премию зрительских симпатий получил фильм «DZIDZIO. Первый раз» режиссеров Михаила Хомы и Тараса Дроня. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил актер Владимир Ямненко. Виталина Библив («Брама») стала лучшей актрисой второго плана, а победителем в номинации «Лучшая операторская работа» стал Сергей Михальчук, работавший над фильмом «Дикое поле».

Среди гостей церемонии было много звезд украинского кино и шоу-бизнеса. В их кругу и любимые лица СТБ. Ведущая Надежда Матвеева появилась на красной дорожке с секс-символом «Крепостной» и главным героем сериала «Спіймати Кайдаша» Тарасом Цымбалюком. Тренеры «Зважених та щасливих» Марина Боржемская и Иракли Макацария посетили мероприятие вместе. Также событие посетили звезда «Крепостной» Олеся Жураковская, главный герой сериала «Джованни» и «Мы больше чем я» Вячеслав Довженко, тренер восьмого сезона шоу «Зважені та щасливі» Василий Вирастюк, звезды «Коли ми вдома» Катерина Кистень и Алексей Тритенко.

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