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Владимир Ярославский отмечает день рождения

22.04.2019

Сегодня, 22 апреля, свой день рождения отмечает талантливый повар и ведущий телеканала СТБ Владимир Ярославский. Судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» начал отмечать свой особенный день еще вчера. О мыслях и планах на будущее Владимир Ярославский рассказал в Instagram.

владимир ярославский

В то, что мужественному ведущему проекта «МастерШеф. Профессионалы» сегодня исполнилось 40 лет, верится с трудом! Владимир признается, что с радостью вернул бы свои 27 лет, но только для того, чтобы оставаться таким же смелым и беззаботным, как тогда.


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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)


«Сегодня мне 40. Боюсь даже немного. Праздновал вчера: последний день 39. Круглые цифры, кажется, определенный рубеж. Мне так ещё хочется вернуться к себе в 2728, но только для того, чтобы быть таким же смелым и беззаботным, как тогда. Я бы ничего не менял в своей жизни. Каждый шаг, решение, мысли… Может быть, лишь мудрее хотелось бы быть, да учить языки больше в школе.  В 20 я понял, что нужно много работать, чтобы добиваться большего. В 30 понял, что нужно больше учиться и заставлять себя меняться в сторону идеала. К 40, как мне кажется, понимаю, что пора найти баланс между работой и личной жизнью. Внутренняя глубина важнее внешних проявлений. Действия важнее слов. Благодать и настроение важнее мелочей. Думаем о будущем и наслаждаемся жизнью прямо сейчас. Всем любви! Посмотрим, как все получится», – написал именинник Владимир Ярославский.

Редакция сайта STB.UA присоединяется ко всем поздравлениям и желает Владимиру Ярославскому здоровья, любви, счастья и побольше солнечных дней!

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