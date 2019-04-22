С 22 по 26 апреля в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект «Культурні люди» ведущей и корреспондента Ольги Кучер. Героями цикла сюжетов стали пять талантливых украинцев, чьи имена знают далеко за пределами нашей страны. Все они очень разные, с разными взглядами и позициями, но есть то, что их объединяет. Они – творцы современной украинской культуры.

«Во мне давно созревало желание сделать что-то на культурную тему. Но событий культурного характера так много, что мы решили сфокусироваться именно на персоналиях. Ведь сейчас, на фоне громких политических событий, их достижения теряются. А нам бы хотелось, чтобы наш зритель познакомился с теми, кто сейчас формирует культурную повестку дня. – рассказывает Ольга Кучер. – Нам есть чем гордиться. Я показываю деятелей культуры разного возраста и разных профессий. Но они – наша гордость, как бы громко и пафосно это не звучало. На их спектакли модно ходить, их песни модно слушать, в их музеях модно делать селфи. Их творчество – модное. А значит, со своей миссией они справляются блестяще – делают культуру модной».

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Телезрители узнают истории пяти талантливых украинцев, среди которых:

Андрей Курков – один из самых известных за рубежом украинских писателей. Его книги продаются в 65 странах мира. К примеру, даже в Иране по его произведениям ставят пьесы в театре. Стас Жирков – театральный режиссер. После успешной работы в театре «Золотые ворота» он выиграл конкурс на должность руководителя Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Обладатель нескольких престижных театральных премий «Киевская пектораль». Анастасия Шевченко – прима-балерина Национальной оперы Украины. Она расскажет о том, как воспринимают за рубежом украинский балет и отличают ли его от российского. Влад Троицкий – культурный деятель, театральный режиссер, художественные проекты которого становятся событиями всеукраинского масштаба. «Отец» коллективов «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо», основатель фестиваля Gogolfest. Александр Ройтбурд – художник, который возглавил Одесский художественный музей. Он столкнулся с большим сопротивлением со стороны местных властей. Дошло до того, что его даже обвиняли в том, что он рисовал картины фекалиями. Но несмотря на это, он возглавил консервативное заведение и хочет сделать его новым модным местом на культурной карте Украины.

Смотрите спецпроект «Культурні люди» с 22 по 26 апреля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Video: «Вікна-новини» покажут спецпроект об известных деятелях украинской культуры С 22 по 26 апреля в программе Вікна-новини на СТБ выйдет спецпроект Культурні люди ведущей и корреспондента Ольги Кучер. Спецпроект об известных деятелях украинской культуры

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