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Василий Вирастюк отмечает день рождения

22.04.2019

Сегодня, 22 апреля, день рождения отмечает обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира, а также заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк. Редакция сайта STB.UA поздравляет тренера проекта «Зважені та щасливі»-8 и желает новых побед и реализации поставленных целей!

Василий Вирастюк

Сегодня Василию Вирастюку исполнилось 45 лет. Мужчина смог прославить Украину многими спортивными достижениями, среди которых титул чемпиона мира в силовом многоборье. Рекорды самого сильного человека мира были внесены в «Книгу рекордов Украины». Василий Вирастюк тянул пять трамвайных вагонов массой 101,5 тонны, за минуту поднял и установил на тумбы высотой 130 см четыре ледяных куба, каждый по 150 кг. Стоит отметить, что до него со льдом никто не работал.

В 2018 году мужчина стал тренером самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі»-8. Чемпион мира помог многим семьям реализовать свою мечту и стать обладателями стройных тел.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Василия Вирастюка и желает профессиональных побед!

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