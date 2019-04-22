«Следствие ведут экстрасенсы»: загадочная смерть в студенческом общежитии

В выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» медиума Якова Шнеерсона и ясновидящую Ильмиру Дербенцеву шокировала мистическая смерть 18-летнего студента, которого нашли повешенным в общежитии. Но действительно ли это было самоубийство? Или кто-то зверски убил мальчишку?

Трагическая судьба постигла 18-летнего Павла Онищенка, который едва успел окончить первый курс. Уже летом он хотел отправиться в Крым на практику вместе со своими друзьями, но не успел… Смерть забрала парня.

Студента обнаружили мертвым в общежитии. Милиция утверждает, что смерть наступила в результате асфиксии. Веревка, на которой нашли парня повешенным, была привязана к трубе системы отопления под потолком.

Родители отказываются верить, что их сын наложил на себя руки. Павел был полон надежд и амбиций. Он размышлял о свадьбе и мечтал забрать родных в большой город. К тому же следы побоев, обнаруженные близкими во время опознания, вызывают ряд вопросов. Что же все-таки произошло в общежитии? Это было самоубийство или же страшное преступление? И смогут ли экстрасенсы открыть правду ужасной смерти 18-летнего студента?

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