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Рецепт пасхального кулича в хлебопечке

22.04.2019

Совсем скоро наступит светлый праздник Пасхи, когда хочется побаловать себя и близких ароматными домашними куличами. Но для этого совсем необязательно, приготовив тесто на пасху, возиться с духовкой, если у вас есть хлебопечка: в ней также получаются вкусные и пышные куличи. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт пасхального кулича в хлебопечке и угощайте семью праздничной выпечкой на Пасху 2019.

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Ингредиенты:

  • молоко — 250 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 150 г
  • мука пшеничная — 600 г
  • соль — 1,5 ч. л.
  • сахар — 80 г
  • дрожжи сухие — 2,5 ч. л.
  • изюм, цукаты — полный диспенсер

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты загружаем в хлебопечь поочередно (согласно инструкции) и выбираем программу «Французский хлеб», режим «Выпечка».

2. Через 3 часа наслаждаемся готовым пасхальным куличом.

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