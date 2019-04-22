Писатель Андрей Курков станет героем первой серии спецпроекта «Вікна-новини»

Уже сегодня в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Культурні люди» ведущей и корреспондента Ольги Кучер. Телезрители познакомятся с пятью украинскими деятелями культуры, чьи имена знают далеко за пределами нашей страны. Героем первой серии цикла сюжетов станет Андрей Курков, один из самых известных за рубежом украинских писателей.

Его еще называют лучшим москалем украинской литературы. Он – россиянин по происхождению с женой-британкой. Сам Андрей признается, что в России его книг нет.

«Последнему запрету предшествовала кампания в прессе о том, что я плохой писатель, что я предатель русской культуры», – отмечает Курков.

Сам он считает себя украинским писателем. Его книги, рассказывающие о нашей стране, продаются в 65 странах мира. К примеру, даже в Иране по его произведениям ставят пьесы в театре. Спектакль по произведению «Серые пчелы» вскоре поставят и в Киеве. Это история бывшего шахтера, который остался в серой зоне вблизи Горловки. Он держит пасеку. И когда летят пули, он не знает, за кого переживать больше – за пчел или за себя.

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Курков рассказывает, что пишет и большие романы, и детские книги, когда-то создал два десятка сценариев. Его работы регулярно попадают в рейтинг лучших изданий по версии BBC. А тираж давно преувеличивает 5 миллионов экземпляров.

Сколько зарабатывает современный украинский писатель? Почему пишет на русском языке и поддерживает языки всех нацменьшинств? Узнайте в спецпроекте «Культурні люди» уже сегодня. Смотрите цикл сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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