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Евровидение-2019: подготовка сцены на международный конкурс почти закончена

22.04.2019

Подготовка сцены Евровидения-2019 почти подошла к концу. Невероятно большая работа была проделана для того, чтобы создать идеальное место для проведения песенного конкурса. Как сейчас выглядит на 90% завершенная сцена Евровидения? Читайте в материале.

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евровидение 2019

Подготовка сцены Евровидения-2019 почти подошла к своему завершению. На данный момент начались проверки технической исправности площадки.

евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/eurovision

По словам представителей израильской вещательной корпорации «Кан», работа над главной сценой международного конкурса закончится в конце этого месяца. Над сценой активно работает строительная бригада в Expo Tel Aviv.

Прямо сейчас можно оценить фото сцены Евровидения-2019:

сцена евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/eurovision

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Напоминаем, что разработка и идеи оформления сцены принадлежат Флориану Видеру. Именно он выступает дизайнером главной сцены вот уже несколько лет подряд.  

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