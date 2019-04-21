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Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года от экстрасенсов СТБ

21.04.2019

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака. Какой будет грядущая неделя? Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше остерегаться? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю Овны

C 22 по 28 апреля Овнам покорятся любые горизонты. В сторону сомнения и и страх долой. Только вы вершите свою судьбу. Творите и вытворяйте. Удача все семь дней на стороне Овнов. В конце недели вас ждет радостное известие от близкого человека.

Гороскоп на неделю Тельцы

На этой неделе Тельцам стоит прислушаться к своей интуиции. С ее помощью вы решите ряд острых вопросов на работе. Обратите внимание на дорогого сердцу человека. Он нуждается в вашей помощи. Чтобы отлично провести долгожданные выходные, постарайтесь к пятнице завершить все начатые дела.  

Гороскоп на неделю Близнецы

Неделя для Близнецов может начаться с негативных новостей. Но не переживайте, ближе к середине вы сможете все исправить и выйти из сложившейся ситуации победителем. Примите помощь от своих близких. Так вы быстрее решите проблемы.

Гороскоп на неделю Раки

Эта неделя принесет Ракам множество интересных предложений от начальства на работе. Смело беритесь за любые задания и ничего не бойтесь. Не упустите предоставленную возможность проявить себя. А на выходных стоит ожидать приятного сюрприза от родных.

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Гороскоп на неделю Львы

Львам стоит придержать свой гонор. Прислушивайтесь к мнению окружающих и не опирайтесь только лишь на свои ощущения. На этой неделе Львам не стоит слепо верить своей интуиции. Не принимайте критику близко к сердцу, а делайте выводы. Переборов себя вам откроются новые горизонты развития.

Гороскоп на неделю Девы

На этой неделе Девам придется не легко. Вам добавится много задач по работе и по дому. Постарайтесь грамотно организовать свою работу. Так вы не только все успеете, но и отлично зарекомендуете себя. На выходных Девам стоит отправиться в путешествие и как следует отдохнуть.

Гороскоп на неделю Весы

В середине недели Весам стоит обратить внимание на состояние здоровья. Вы определенно заработались. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Выходные Весам стоит провести за семейным ужином или пикником на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю Скорпионы

Эта неделя будет пропитана атмосферой праздника. Скорпионам будет все по плечу. Любые трудности на работе вы с легкостью преодолеете. В преддверии большого церковного праздника Скорпионы будут излучать позитивную энергию. Ваша улыбка залог успеха на этой неделе.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

Стрельцам пора воплощать свои мечты в реальность. Изо дня в день вы усердно трудитесь из-за чего чувствуете моральное истощение и негодование. Чтобы обрести новые яркие эмоции Стрельцам стоит отправиться на шопинг или в  маленькое путешествие с самым близким сердцу человеком.

Гороскоп на неделю – Козероги

У Козерогов эта неделя пролетит легко и незаметно. Вы будете полны сил, позитива и максимально продуктивно проявите себя на работе.  На выходных побалуйте свою вторую половинку походом в кино или театр. Не забывайте о родителях и позвоните им  они скучают.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Для Водолеев это самая стабильная неделя за весь месяц. Никаких сюрпризов, неожиданных поворотов судьбы ждать не стоит. Наслаждайтесь каждым днем, любуйтесь красотой природы и впустите весну в свое сердце. Водолеям стоит больше проявлять свои эмоции и дарить свою улыбку  родным и близким.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит обратить внимание на личную жизнь. Отложите гаджеты, отправляйтесь на прогулку вечерним городом и возможно встретите свою любовь. Рыбам в отношениях стоит вспомнить букетного-конфетный период. Романтический ужин при свечах за душевными разговорами укрепит ваши отношения. 

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