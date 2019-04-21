Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака. Какой будет грядущая неделя? Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше остерегаться? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

C 22 по 28 апреля Овнам покорятся любые горизонты. В сторону сомнения и и страх долой. Только вы вершите свою судьбу. Творите и вытворяйте. Удача все семь дней на стороне Овнов. В конце недели вас ждет радостное известие от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам стоит прислушаться к своей интуиции. С ее помощью вы решите ряд острых вопросов на работе. Обратите внимание на дорогого сердцу человека. Он нуждается в вашей помощи. Чтобы отлично провести долгожданные выходные, постарайтесь к пятнице завершить все начатые дела.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя для Близнецов может начаться с негативных новостей. Но не переживайте, ближе к середине вы сможете все исправить и выйти из сложившейся ситуации победителем. Примите помощь от своих близких. Так вы быстрее решите проблемы.

Гороскоп на неделю – Раки

Эта неделя принесет Ракам множество интересных предложений от начальства на работе. Смело беритесь за любые задания и ничего не бойтесь. Не упустите предоставленную возможность проявить себя. А на выходных стоит ожидать приятного сюрприза от родных.

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Гороскоп на неделю – Львы

Львам стоит придержать свой гонор. Прислушивайтесь к мнению окружающих и не опирайтесь только лишь на свои ощущения. На этой неделе Львам не стоит слепо верить своей интуиции. Не принимайте критику близко к сердцу, а делайте выводы. Переборов себя вам откроются новые горизонты развития.

Гороскоп на неделю – Девы

На этой неделе Девам придется не легко. Вам добавится много задач по работе и по дому. Постарайтесь грамотно организовать свою работу. Так вы не только все успеете, но и отлично зарекомендуете себя. На выходных Девам стоит отправиться в путешествие и как следует отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Весы

В середине недели Весам стоит обратить внимание на состояние здоровья. Вы определенно заработались. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Выходные Весам стоит провести за семейным ужином или пикником на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Эта неделя будет пропитана атмосферой праздника. Скорпионам будет все по плечу. Любые трудности на работе вы с легкостью преодолеете. В преддверии большого церковного праздника Скорпионы будут излучать позитивную энергию. Ваша улыбка залог успеха на этой неделе.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

Стрельцам пора воплощать свои мечты в реальность. Изо дня в день вы усердно трудитесь из-за чего чувствуете моральное истощение и негодование. Чтобы обрести новые яркие эмоции Стрельцам стоит отправиться на шопинг или в маленькое путешествие с самым близким сердцу человеком.

Гороскоп на неделю – Козероги

У Козерогов эта неделя пролетит легко и незаметно. Вы будете полны сил, позитива и максимально продуктивно проявите себя на работе. На выходных побалуйте свою вторую половинку походом в кино или театр. Не забывайте о родителях и позвоните им – они скучают.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Для Водолеев это самая стабильная неделя за весь месяц. Никаких сюрпризов, неожиданных поворотов судьбы ждать не стоит. Наслаждайтесь каждым днем, любуйтесь красотой природы и впустите весну в свое сердце. Водолеям стоит больше проявлять свои эмоции и дарить свою улыбку родным и близким.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит обратить внимание на личную жизнь. Отложите гаджеты, отправляйтесь на прогулку вечерним городом и возможно встретите свою любовь. Рыбам в отношениях стоит вспомнить букетного-конфетный период. Романтический ужин при свечах за душевными разговорами укрепит ваши отношения.

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