В восьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» к конкурсам приступили 11 поваров. После битвы черных уже 10-ка сильнейших кулинаров осталась бороться за миллион. Подробнее читайте в материале.

Первый конкурс – «Монополия». Каждая команда отвечала за определенный вид продуктов или девайсы. А кладовки со всем необходимым были закрыты. Именно поэтому участникам было так важно договориться между собой. Желтые презентовали три лучших блюда. Потому черные фартуки на себя надели Серветник Паша, Яблонская Катя и Пескова Катя.

Во втором испытании шефы и су-шефы трех команд должны были сделать для своих коллег фоторецепты. Участники готовили блюда только по визуальным подсказкам. Команда Синих справилась лучше всех и сразу отправилась на балкон. Черные фартуки достались Косте Лайпакову и Шеве Димарику.

Больше по теме: Судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова уходит с СТБ

На битве черных повара должны были приготовить что-то новаторское из продуктов для привычных украинских блюд. А вместе с участниками за поверхность встал Владимир Ярославский. Судья в очередной раз показал, что для настоящих профессионалов нет ничего невозможного. Блюдо Паши Серветника похвалил сам Владимир Ярославский, а вот кто-то не справился с заданием и покинул проект.

Подробнее о том, кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» смотрите в 8 выпуске на телеканале СТБ.

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: Определилась 10-ка лучших поваров Украины Мастер Шеф Профессионалы выпуск 8: Теперь известны имена десяти лучших кулинаров страны. Подробнее о выпуске 8 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: Определилась 10-ка лучших поваров Украины Мастер Шеф Профессионалы выпуск 8: Теперь известны имена десяти лучших кулинаров страны. Подробнее о выпуске 8 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: Определилась 10-ка лучших поваров Украины Мастер Шеф Профессионалы выпуск 8: Теперь известны имена десяти лучших кулинаров страны. Подробнее о выпуске 8 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ