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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 8 выпуске от 20.04.2019

20.04.2019

В 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то из кулинаров потерял шанс бороться за титул лучшего. Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.

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В 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул Дима Шевченко.

Этого участника по его же просьбе называли Шева Димарик. Имя говорит само за себя, ведь Дима – свой пацан. Он нашел общий язык со всеми на проекте и всегда прислушивался к советам и критике. Участники отметили, что Дима верил в свои силы и никогда не сдавался.

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У этого кулинара есть опыт, свой стиль и видение и он готов учиться. Да, опыта не хватило, чтобы войти в 10-ку лучших поваров, но это лишь дело времени. Шева очень быстрый и целеустремленный и успех ему гарантирован! Верим, у него все получится.

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