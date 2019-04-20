Гороскоп на 20 апреля 2019 года уже приготовил для вас много сюрпризов – суббота же. А значит, нужно и отдохнуть, и весело провести время, ведь так? Для этого читайте наш гороскоп на сегодня и будете знать, что делать.

Овен

Овны, вам бы сейчас сменить обстановку и уехать в новое место. Что-то нам подсказывает, что там вы найдете источник вдохновения, который так давно ищете. Уезжайте, и пусть весь мир подождет…

Телец

В личной жизни какие-то не самые лучшие перемены. Вас бы оставить в покое хотя бы на несколько дней, это бы улучшило ситуацию, не правда ли? Хотя, чтобы завоевать ваше внимание, партнер подарит вам классный подарок, что тоже довольно неплохо.

Близнецы

Сегодня вы будете нужны вашему другу. У него или случится беда, или ему нужна будет ваша финансовая помощь. Но мы точно знаем, что вы не оставите друга в беде, ведь он вас выручал не раз, правда?

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Рак

Раки, сосредоточьтесь на личной жизни в эти дни. Она у вас уж больно активная в этот период. С любимым человеком планируете поездку? Воплощайте в реальность!

Лев

Сегодня откиньте все мысли о работе. Вы хорошо трудились всю неделю, чтобы сегодня заняться своим здоровьем. Прислушайтесь к себе и поймите, где нужно подлатать дыры. Лучше сейчас, чем потом, когда потеплеет, а вы сляжете с новой простудой.

Дева

Со здоровьем не все в порядке? Да, звезды говорят, что у вас проблемы воспалительного характера. Не затягивайте с этой проблемой, дальше будет только хуже. Врачи не кусаются, сходите к ним!

Весы

Сегодня стоит провести тихий домашний день в обнимку с любимым человеком. Приготовьте совместный ужин, сходите в кино или просто на прогулку. В общем, займитесь тем, чего так желает ваша душа, а работа… Работа подождет.

Скорпион

Сегодня у вас намечается праздник с коллегами? Видимо, вы скучаете друг за другом даже в нерабочее время. Ну что ж, проведите его по высшему разряду, это сблизит вас и вы потом еще долго будете вспоминать ваше мероприятие.

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Стрелец

У вас два варианта, как провести этот день: устроить праздник дома или… пойти на крутое мероприятие! А может, оба варианта? Как ни крути, а сегодня таки нужно быть в центре внимания, и вам это отлично удается!

Козерог

С родственником какие-то недопонимания в последнее время. Вам придется помочь ему с жилищным вопросом и даже потратиться на него в финансовом плане. Это, конечно, вас не обрадует, но вы как-никак семья.

Водолей

Сегодня ваш близкий человек вас может обмануть. Еще и денег попросить после этого. Так что если такая ситуация произойдет – знайте, пахнет жаренным и чем-то нечистым.

Рыбы

Ваши эксперименты со внешностью продолжаются… Сегодня классный день, чтобы сходить на шопинг и развеяться таким образом. Менять образ – это же так круто и так вдохновляюще!

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