Участник «Зважені та щасливі»-4 Дмитрий Завоюра рассказал о том, как сделал предложение своей девушке
Проект «Зважені та щасливі» меняет судьбы людей. Доказательством этому является участник 4 сезона Дмитрий Завоюра, который в награду получил две истинные любви: первая – к своей девушке, вторая – к спорту. Напоминаем, что недавно он сделал предложение возлюбленной. Какой была первая встреча будущих супругов и как произошло это прекрасное событие? Подробнее читайте в интервью с участником «Зважені та щасливі»-4.
Дима, как именно этот проект изменил твою жизнь?
Проект «Зважені та щасливі»-4 кардинально изменил мою жизнь. Не буду говорить, что похудел и научился худеть – это и так понятно. Главное, что я теперь умею ставить цели и достигать их любой ценой. С этим пришла дикая любовь к спорту и уверенность в себе. От того человека, которым я был до проекта, остались лишь фото.
Дмитрий, а что насчет свадьбы? Уже знаете дату?
На счёт свадьбы очень тщательно думаем. Конечно же, знаем примерную дату, но всё в процессе. Оттягивать точно не будем!
Поделись с нами, как же ты сделал предложение своей суженой?
Сделать предложение я решил в годовщину наших отношений. Целый день мы были вместе, гуляли, смеялись и, подойдя к часам влюблённых, я сделал это. Она, мягко говоря, не ожидала!
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Расскажи о вашей первой встрече. Сразу понял, что именно Аня твоя судьба?
Заочно встреча произошла во время тренировки с другом. Он выложил наше общее фото, и она его лайкнула. Красивая девушка (его знакомая, с которой он давно не виделся) меня сразу же заинтересовала. Уже через пару дней он решил с ней встретиться, чтобы пообщаться. И тут я «случайно» поехал с ним, чтобы с ней быстрее познакомиться. Так все и было:
– Привет, я Дима!
– Я Аня!
– Приятно! Я побежал, удачи вам!
Вот так и познакомились! Я сразу понял, что обстоятельства складываются не случайно.
Насчет твоего участия в «Зважені та щасливі»-4, ты давно планировал все?
Участие в данном проекте я планировал с просмотра 1-го сезона, но дождался лишь 4-го – мечты реальны!
Чем занимаешься сейчас? Твоя жизнь связана со спортом?
Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью. Я – тренер в режиме онлайн. Стараюсь быть всегда и везде. Бегаю официальные марафоны, играю в волейбол, амбассадор ГФК «Металлург». Спорт – это мой наркотик, от которого я не собираюсь лечиться.