Сергей Басок поделился с STB.UA и своими поклонниками, что он чувствовал перед премьерой «За витриной». Почему для актера это всегда сверхволнительно и кто для него самый главный критик, а также почитатель? Подробнее – в интервью со звездой.

После премьеры сериала, по словам главного актера сериала «За витриной» Сергея Баска, отзывы были разные. Но самым важным критиком и почитателем для актера является его семья. По этому поводу родные никогда ему не льстят, а говорят все так, как есть, что очень важно для Сергея:

«И отец, и мама ждали каждой серии за час до выхода. Им очень нравилось развитие сюжета. Кстати, не только их отзывы были положительными. Поэтому проект и получил достаточно хорошие рейтинги».

Больше по теме: Сергей Басок: из футболистов – в актеры и вслед за мечтой!

По словам актера, были и негативные комментарии, правда, зачастую от людей, которые даже не смотрели сам сериал:

«Один из них написала женщина в формате целой статьи. Самое главное, что тогда вышла, по-моему, только первая серия. Она даже не посмотрела ленту полностью. Вот на такие отзывы я всегда реагирую спокойно. Все равно, если человек не видел весь сериал, он не может быть объективным».

Сергей вполне спокойно относится к таким моментам, но вот что действительно заставило его поволноваться, так это сама премьера «За витриной»:

«На протяжении нескольких месяцев ты вкладываешь в это всю свою душу, усердно работаешь, находишься на площадке по 12–15 часов, мало спишь, постоянно в работе над ролью, в изучении текстов, взаимоотношениях с партнерами. Съемочная площадка – это целая жизнь! Поэтому, когда ты уже все это прошел и после наступает момент премьеры – он всегда самый волнительный».

Актера очень тревожило, смог ли он передать все то, что хотел и вложил в своего персонажа. К тому же важно не только то, как воспримет персонажа зритель, но и как сам продукт сработает на аудиторию:

«Ведь ты можешь сделать прекрасного персонажа, но если продукт не понравится, то даже твоя прекрасная актерская игра не сработает. Поэтому всегда есть ужасные переживания – за себя, за партнеров, за весь продукт! И когда я вижу, что вся история в целом сработала, вот тогда по-настоящему доволен».

Больше по теме: «За витриной»: мелодраматический сериал снова на ваших экранах (Анонс)

Напоминаем, что с 22 апреля в 20:00 поклонники сериала «За витриной» смогут заново прожить историю любви прекрасной Золушки Галины Пасечник (Елизаветы Фалей) и ее принца Андрея Ветрова (Сергея Баска).

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ