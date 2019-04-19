Лунный календарь на апрель 2019 года: новолуние и полнолуние

Лунный календарь на апрель подскажет, когда лучше воплотить мечты в реальность. Какие дни станут самыми благоприятными в апреле 2019 года? Как уберечь свое здоровье во время полнолуния? Узнайте в материале от экстрасенсов СТБ.

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В апреле, планируя свои финансовые и бытовые дела, нужно ориентироваться на лунные фазы. Так можно достичь хороших результатов. Поэтому экстрасенсы СТБ подготовили для вас лунный календарь.

Новолуние в апреле 2019 года

Новолуние в апреле 2019 года наступит 5 апреля 2019 года в 11 часов 50 минут. Это первый лунный день. Луна будет в знаке зодиака Овен. В этот период жизненная энергия будет положительно влиять на окружение. Поэтому нужно мудро распорядиться своим временем и тратить силы на новые дела. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

Новолуние хоть и хороший, но очень нестабильный период. Помните, что исход ваших действий может оказаться неожиданным. Не торопитесь и не рубите с плеча. Прежде чем что-то совершить, подумайте, стоит ли принимать решение.

Растущая Луна в апреле 2019 года

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Растущая Луна в апреле 2019 будет с 6 по 18 число. В эти дни энергия Луны увеличивается и набирает мощности. Поэтому стоить ожидать прогресса, вдохновения и приумножения в разных сферах деятельности.

Если вы решили накопить денег, то первую сумму лучше отложить в период растущей Луны. Так ваш достаток возрастет. В этот период стоить обратить внимание на здоровье. Чтобы ногти и волосы быстро росли, рекомендовано стричь их в растущую Луну.

Полнолуние в апреле 2019 года

Полнолуние в апреле 2019 года наступит 19 апреля в 14 часов 12 минут. Это 14 лунный день в лунном календаре. Ночное светило будет находиться в знаке зодиака Весы.

Не забывайте, что полнолуние — энергетический взрыв в вашем организме, который влияет и на физическое состояние. Внимательно следите за своим здоровьем, побольше гуляйте на свежем воздухе. Так вы избавитесь от негативной энергии и не растратите свою активность впустую.

В период полнолуния большинство представителей зодиакальных созвездий смогут разобраться в себе, обрести внутреннюю гармонию и проанализировать собственные ошибки. Но от важных разговоров и кардинальных перемен лучше воздержаться. В полнолуние можно заканчивать важные дела, но нельзя начинать что-то новое.

Убывающая Луна в апреле 2019 года

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Убывающая Луна будет длиться с 1 по 4 апреля, а позже с 20 по 30 апреля. Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке зодиака Стрелец. Вы почувствуете радость бытия и обретете внутреннюю свободу.

Именно этот период благоприятен для решения важных финансовых вопросов. Путешествия, командировки, совершенные во время убывающей Луны, имеют большой успех.

Стоит отметить, энергетика убывающей Луны не лучшим образом сказывается на развитии любовных отношений. А потому не стоит торопить события, даже если замечаете повышенное внимание противоположного пола к вашей персоне.

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