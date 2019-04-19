Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Картофельные зразы с грибами: рецепт от «Страва честі»

19.04.2019

Картофельные зразы — сытное и питательное блюдо, которое можно готовить с различными начинками. Попробуйте простой рецепт картофельных зраз с грибами. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале от «Страва честі»

Больше по теме: Запеченный картофель с сыром: рецепт от «Страва честі»

Картофельные зразы с грибами рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,5 кг
  • Морковь — 2 шт
  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Мука пшеничная — 6 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец душистый по вкусу
  • Порошок чесночный по вкусу
  • Масло растительное по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите картофель и морковь. Нарежьте на кусочки и отварите до готовности. Слейте воду и сделайте пюре. Добавляем муку, вымешиваем тесто.
  2. Для начинки мелко нарезаем лук, грибы и тушим на медленном огне, пока лук не станет мягким. Добавьте специи по вкусу. Слейте лишнюю жидкость со сковороды.
  3. Сделайте из теста лепешку размером с ладонь. Добавьте 1-1,5 ч. л. начинки и сформируйте руками зразу, защипывая тесто как на пельмени или вареники.
  4. Разогрейте сковороду и жарьте зразы на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон в течении 2-3 минут.

Больше по теме: Картофель по-деревенски: рецепт от «Страва честі»

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить