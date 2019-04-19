Картофельные зразы — сытное и питательное блюдо, которое можно готовить с различными начинками. Попробуйте простой рецепт картофельных зраз с грибами. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале от «Страва честі».

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Ингредиенты:

Картофель — 1,5 кг

Морковь — 2 шт

Шампиньоны — 500 г

Лук репчатый — 1 шт

Мука пшеничная — 6 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец душистый по вкусу

Порошок чесночный по вкусу

Масло растительное по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и морковь. Нарежьте на кусочки и отварите до готовности. Слейте воду и сделайте пюре. Добавляем муку, вымешиваем тесто. Для начинки мелко нарезаем лук, грибы и тушим на медленном огне, пока лук не станет мягким. Добавьте специи по вкусу. Слейте лишнюю жидкость со сковороды. Сделайте из теста лепешку размером с ладонь. Добавьте 1-1,5 ч. л. начинки и сформируйте руками зразу, защипывая тесто как на пельмени или вареники. Разогрейте сковороду и жарьте зразы на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон в течении 2-3 минут.

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Приятного аппетита!

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