Картофельные зразы с грибами: рецепт от «Страва честі»
19.04.2019
Картофельные зразы — сытное и питательное блюдо, которое можно готовить с различными начинками. Попробуйте простой рецепт картофельных зраз с грибами. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале от «Страва честі».
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Ингредиенты:
- Картофель — 1,5 кг
- Морковь — 2 шт
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Мука пшеничная — 6 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец душистый по вкусу
- Порошок чесночный по вкусу
- Масло растительное по вкусу
Приготовление:
- Очистите картофель и морковь. Нарежьте на кусочки и отварите до готовности. Слейте воду и сделайте пюре. Добавляем муку, вымешиваем тесто.
- Для начинки мелко нарезаем лук, грибы и тушим на медленном огне, пока лук не станет мягким. Добавьте специи по вкусу. Слейте лишнюю жидкость со сковороды.
- Сделайте из теста лепешку размером с ладонь. Добавьте 1-1,5 ч. л. начинки и сформируйте руками зразу, защипывая тесто как на пельмени или вареники.
- Разогрейте сковороду и жарьте зразы на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон в течении 2-3 минут.
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Приятного аппетита!
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