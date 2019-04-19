Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна

19.04.2019

Все знают, что весна – лучшая пора для уютных посиделок у костра вместе с любимыми людьми! А время, когда все сплоченно готовят закуски в ожидании  готовности вкуснейшего шашлыка, – самое занимательное! И именно для того, чтобы вкус вашего шашлыка запомнился близким надолго, участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян поделился собственными секретами о том, как мариновать шашлык!

Маринад для шашлыка из индейки на основе дижонской горчицы

Лично у меня, когда зарождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я – человек кавказских кровей — категорически не хотел использовать! Именно поэтому я придумал необычный и в то же время легкий рецепт маринада для мяса индейки.

Для приготовления вам понадобится:

  • Репчатый лук — 0,8 кг
  • Помидор — 0,8 кг
  • Соль
  • Перец красный острый
  • Перец красный паприка
  • Мускатный орех
  • Горчица дижонская — 0,3 кг

Все это нужно хорошо перемешать в глубокой миске, лук и помидор нарезать тонкими полукольцами. Полученную смесь соединить с мясом и оставить в холодильнике на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки.

Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна

Для приготовления вам понадобится:

  • Лук белый репчатый — 1 кг
  • Кинза свежая — 0,1 кг
  • Базилик — 0,1 кг
  • Тимьян свежий — 0,1 кг
  • Соль и черный перец по вкусу

Рекомендую всем мясо свинины нарезать крупными кусками, а лук — полукольцами. Всю зелень желательно нарезать, как на салат. После этого распределите мясо на столе одним слоем, посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте. Далее нужно поместить мясо в кастрюлю настаиваться. Я рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки. Но если же вам нужно пожарить мясо вечером текущего дня, то оставьте мясо в тепле, чтобы лук и зелень успели пустить сок и мясо успело пропитаться.

Маринад для шашлыка из говядины на основе кинзы и базилика

Для приготовления вам понадобится:

  • Лук белый репчатый — 2 кг
  • Помидор красный — 2 кг
  • Паприка, соль, кориандр, черный молотый перец
  • Кинза свежая — 0,1 кг
  • Базилик — 0,1 кг
  • Тимьян свежий — 0,1 кг
  • Оливковое масло — 0,3 кг

Этот принцип маринования очень похож с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Смесь нужно поставить в холодильник на ночь.

Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов и чеснока

Для приготовления вам понадобится:

  • Соль, смесь перцев
  • Оливковое масло
  • Тмин молотый
  • Паприка
  • Помидоры
  • Лук репчатый красный
  • Чеснок
  • Кинза
  • Базилик
  • Петрушка

Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования тоже, но самое главное – не жалейте помидоры!  Смесь нужно поставить в холодильник на ночь. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!

Приятного аппетита!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить