Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна
Все знают, что весна – лучшая пора для уютных посиделок у костра вместе с любимыми людьми! А время, когда все сплоченно готовят закуски в ожидании готовности вкуснейшего шашлыка, – самое занимательное! И именно для того, чтобы вкус вашего шашлыка запомнился близким надолго, участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян поделился собственными секретами о том, как мариновать шашлык!
Маринад для шашлыка из индейки на основе дижонской горчицы
Лично у меня, когда зарождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я – человек кавказских кровей — категорически не хотел использовать! Именно поэтому я придумал необычный и в то же время легкий рецепт маринада для мяса индейки.
Для приготовления вам понадобится:
- Репчатый лук — 0,8 кг
- Помидор — 0,8 кг
- Соль
- Перец красный острый
- Перец красный паприка
- Мускатный орех
- Горчица дижонская — 0,3 кг
Все это нужно хорошо перемешать в глубокой миске, лук и помидор нарезать тонкими полукольцами. Полученную смесь соединить с мясом и оставить в холодильнике на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки.
Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна
Для приготовления вам понадобится:
- Лук белый репчатый — 1 кг
- Кинза свежая — 0,1 кг
- Базилик — 0,1 кг
- Тимьян свежий — 0,1 кг
- Соль и черный перец по вкусу
Рекомендую всем мясо свинины нарезать крупными кусками, а лук — полукольцами. Всю зелень желательно нарезать, как на салат. После этого распределите мясо на столе одним слоем, посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте. Далее нужно поместить мясо в кастрюлю настаиваться. Я рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки. Но если же вам нужно пожарить мясо вечером текущего дня, то оставьте мясо в тепле, чтобы лук и зелень успели пустить сок и мясо успело пропитаться.
Маринад для шашлыка из говядины на основе кинзы и базилика
Для приготовления вам понадобится:
- Лук белый репчатый — 2 кг
- Помидор красный — 2 кг
- Паприка, соль, кориандр, черный молотый перец
- Кинза свежая — 0,1 кг
- Базилик — 0,1 кг
- Тимьян свежий — 0,1 кг
- Оливковое масло — 0,3 кг
Этот принцип маринования очень похож с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Смесь нужно поставить в холодильник на ночь.
Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов и чеснока
Для приготовления вам понадобится:
- Соль, смесь перцев
- Оливковое масло
- Тмин молотый
- Паприка
- Помидоры
- Лук репчатый красный
- Чеснок
- Кинза
- Базилик
- Петрушка
Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования тоже, но самое главное – не жалейте помидоры! Смесь нужно поставить в холодильник на ночь. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!
Приятного аппетита!