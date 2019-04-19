Актриса «Крепостной» Катерина Ковальчук откровенно о жизни и творчестве
Главная героиня «Крепостной» — Катерина Ковальчук — откровенно ответила на вопросы поклонников. Публика настолько полюбила талантливую актрису, что хочет узнать больше не только о секретах масштабного сериале, но и о творческой жизни красавицы. В каком новом проекте будет сниматься Катерина Ковальчук? И что ждет зрителей во втором сезоне «Крепостной»? Смотрите видео прямо сейчас!
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Костюмированная мелодрама «Крепостная» покорила сердца украинских телезрителей. Главную роль в масштабном сериале исполнила очаровательная Катерина Ковальчук. Талантливая актриса рассказала, какие изменения ждут ее героиню во втором сезоне.
Также Катерина Ковальчук поделилась творческими планами и поведала о том, как жизнь привела ее к актерскому ремеслу. В каком зарубежном проекте Катя будет сниматься уже совсем скоро? Сложно ли было попрощаться со своей героиней-крепостной? Узнайте прямо сейчас!
Смотрите онлайн-конференцию с Катериной Ковальчук: