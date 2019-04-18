В 7 выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин пригласит всех участниц во Францию. Атмосфера романтики, любви и настоящего Прованса добавит в каждую историю девушек новых эмоций. Вот только для кого-то они будут наполнены незабываемыми чувствами влюбленности, а для кого-то слезами разочарований. Не пропустите уже в пятницу, 19.04.2019, 7-й выпуск проекта «Холостяк»-9.

В 7 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

Чем удивит романтическая Франция участниц? Какую девушку Никита Добрынин украдет прямо с аэропорта Парижа на индивидуальное свидание? Чью мечту мужчина решит воплотить в реальность? С кем произойдет поцелуй на глазах у соперниц? И как девушки переживут неделю, наполненную нежностью, страстью и в то же время разочарованием?

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Не пропустите в пятницу, 19.04.2019, на телеканале СТБ выпуск 7 из красивой и сказочной Франции, которую мечтает посетить каждая зрительница. Включайте в 20:00 реалити «Холостяк», чтобы увидеть, чьи мечты осуществит Никита Добрынин.

Video: В 7 выпуске проекта «Холостяк»-9 Франция вскружит всем голову В 7 выпуске проекта Холостяк-9 Никита Добрынин пригласит всех участниц во Францию. Не пропустите уже в пятницу, 19.04.2019, 7 выпуск проекта Холостяк сезон 9