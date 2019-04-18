Комедия «Миссис Даутфайр» завоевала сердца миллионов людей, которые помнят ее еще из 90-х. И уже 19 апреля вы сможете посмотреть ее на телеканале СТБ. А вы знали, что фильм «Миссис Даутфайр» получил Оскар за лучший грим и прически? Этот и другие интересные факты о кинокартине читайте у нас в материале.

Если вы хотите вспомнить веселую атмосферу 90-х, то смотрите фильм «Миссис Даутфайр» на телеканале СТБ уже 19 апреля в 14:52. Комедия отлично подойдет для семейного просмотра и даже дети будут в восторге от просмотра. А если вы еще и расскажете им, что одна из главных героинь – Лиза Якуб – 5 месяцев не появлялась в школе из-за сьемок фильма, поэтому ее исключили, всем смотреть станет еще интереснее!

О чем фильм «Миссис Даутфайр»

Сюжет фильма «Миссис Даутфайр» рассказывает о Дэниэле, у которого вся жизнь пошла под откос, когда его жена Миранда заявила, что хочет с ним развестись и дети останутся жить с ней. Это разбило сердце мужчины, ведь он любил детей больше всего на свете. Более того, в то же время Дэниэль теряет работу и жилье, что ставит его в тупиковое положение.

Он решает пойти на кардинальные меры, чтобы найти себе жилье и работу. А именно стать няней для собственных же детей! Так вышло, что уже бывшая жена Дэниэля искала няню для их детей, поэтому Дэниэль принимает странное решение: перевоплотиться в старую женщину, чтобы притворится домработницей и быть ближе к детям и бывшей жене. Но как долго у него получится скрывать свою тайну? Узнайте уже 19 апреля в 14:52 на телеканале СТБ.

10 интересных фактов о фильме «Миссис Даутфайр»

Несмотря на то, что в фильме Дэниэль легко и быстро одевает маску женщины, каждый съемочный день главный актер Робин Уильямс проводил около 4-5 часов в гримерке — настолько сложным был грим для перевоплощения в миссис Даутфайр. Во время съемок на РобинаУильямса всегда были направлены три камеры, потому что он был известным мастером импровизации, а режиссер ничего не хотел упустить. Например, сцена, в которой с лица Миссис Даутфайр капает крем, – абсолютная импровизация. Под осветительными приборами было так жарко, что крем начал таять, но создатели фильма решили воспользоваться этой ситуацией и оставили эти кадры в финальной версии. После смерти Робина Уильямса его поклонники стали оставлять цветы у дома, где снимался фильм «Миссис Даутфайр». Все легко узнали о местонахождении дома, потому что в одной из сцен Миранда диктует по телефону реальный адрес дома Хиллардов, в котором на самом деле снимался фильм. Старенькая Миссис Даутфайр произносит слово «милочка» более 100 раз в фильме. Когда будете смотреть, устройте себе такую игру и посчитайте. Во время съемок Робин Уильямс настолько перевоплотился в своего персонажа, что как-то раз даже отправился в гриме в интим-магазин. Забавно, что в фильме герой Робина Уильямса разводится с женой и становится няней для ее детей. В реальной жизни Робин развелся с женой, чтобы жениться на няне. Если вы не знали, то «Миссис Даутфайр» – экранизация романа «Мадам Даутфайр» британской писательницы Энн Файн. Фильм обошелся своим создателям в 25 млн. долларов, а кассовые сборы составили практически 440 млн. долларов.

После таких фактов вам точно захочется его посмотреть 19 апреля в 14:25 на телеканале СТБ!

Video: Смотрите культовую комедию «Миссис Даутфайр» на телеканале СТБ Комедия Миссис Даутфайр завоевала сердца миллионов людей, узнайте 10 интересных фактов о фильме Миссис Даутфайр в нашем материале

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