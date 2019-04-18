Весна уже вовсю укрепляет свои позиции: за окном светит солнце, а девушки сменили огромные шубы на легкие курточки. Но не стоит забывать также о сумках, ведь именно они всегда завершают образ. Какие сумки будут модными весной 2019 года – читайте в материале с подборкой фото от Даши Трегубовой.

Совсем недавно в Украине прошли показы сезона осень-зима 2019, на которых присутствовало много знаменитостей. Даша Трегубова, например, выбрала классический наряд с черной сумкой.

А на прогулку Дарья выбрала клатч в форме сундука, который будет на пике популярности весной 2019. Подробнее – читайте в материале.

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Миниатюрные сумки-сундучки 2019

В сезоне весна-лето 2019 самыми популярными будут очень маленькие сумочки в форме квадратных сундучков. Такие модели были на показе практически у каждого дизайнера, начиная от Versace и заканчивая Louis Vuitton. Но, конечно же, недорогие аналоги можно найти и в масс-маркете, и на чердаке у бабушки. Главное – знать, где искать.

Огромные сумки сезона весна-2019

Из крайности в крайность. Если вам не нравятся маленькие сумки, потому что у вас всегда с собой должно быть много вещей, то присмотритесь к супербольшим. Они также в сезоне весна-лето 2019 занимают лидирующие позиции. Огромные сумки можно было увидеть у дизайнеров Stella McCartney и Valentino.

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Сумки с цепями 2019

Еще один тренд весны 2019 года – это сумки с огромными цепями. И чем грубее и тяжелее цепи – тем более трендовым считается аксессуар. Они могут обвивать сумку со всех сторон или просто заменять ремешок – выбор за вами. Такие аксессуары представили на показе Calvin Klein и Michael Kors. Но, конечно же, найти или сделать самому бюджетный вариант не составляет труда.

Очень маленькие сумочки 2019

Еще одним необычным трендом стали очень маленькие сумочки, в которые буквально может поместиться только помада. Их даже сумками назвать сложно, так как большинство из них меньше кошелька, но в этом сезоне они будут на пике популярности. Присмотритесь к вариантам от Jacquemus и Brandon Maxwell, чтобы, возможно, найти похожие в собственном шкафу.

Белые сумки 2019

Самый чистый цвет стал одним из самых модных в сезоне весна-лето 2019. Именно белые сумки встречались практически у каждого дизайнера на подиуме. Также это очень легкий цвет, чтобы внедрить его в свой гардероб. Вы можете схватить белую сумочку, когда очень спешите выбежать из дома и неважно, во что вы при этом будете одеты, ведь подойдет она под все.

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