Лунный календарь садовода-огородника на апрель 2019 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные, а когда лучше воздержаться от посева? Узнаете в нашем лунном календаре садовода-огородника на апрель 2019 года.

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Важно не пропустить период обязательных процедур подготовки и ухода за почвой и семенами. Чтобы ничего не забыть, каждый садовод-огородник имеет при себе лунный календарь с датами и списком работ.

Подробный лунный календарь садовода-огородника на апрель 2019 года

1–2 апреля — самое удачное время для посева капусты и высадки рассады. В эти дни можете снять с теплолюбивых растений зимнее покрытие.

3–5 апреля — подходящие дни для посева корнеплодов и прививания плодовых деревьев.

6–8 апреля — для получения щедрого урожая плодов и ягод, в эти дни обрежьте фруктовые деревья и кусты.

9–10 апреля — проведите профилактические опрыскивания от вредителей всех деревьев и кустарников.

11–13 апреля — можете смело высаживать ранние сорта картошки и капусту.

14–15 апреля — лучше всего эти дни подходят для выкорчевывания старых и больных деревьев.

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16–17 апреля — идеальное время, чтобы начать высаживать саженцы деревьев, кустов. Стоит начать садить остальные овощи.

18–19 апреля — подходящие дни для посева гороха, бобовых. Но лучше воздержаться от посадки ягод и овощей.

20–21 апреля — в теплицах можете посадить дыню, арбузы и огурцы.

22–23 апреля — эти дни также подходят для высадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов.

24–26 апреля — самое лучшее время для посадки рассады земляники и клубники.

27–28 апреля — не рекомендуется заниматься огородными и садовыми работами, неблагоприятные дни.

29–30 апреля — также стоит воздержаться от высадки любых растений. Можете заняться удобрением почвы и стрижкой газона.

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Луна имеет большое влияние не только на рост волос и ногтей, а и на растения. Знание благоприятных и неблагоприятных дней поможет получить большой и вкусный урожай.

Благоприятные дни для посева и посадки: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 апреля.

Неблагоприятные дни для посева и посадки: 6, 7, 8, 9, 10, 14,15, 18, 19, 27, 28, 29 и 30 апреля.

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