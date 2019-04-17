Гороскоп на 17 апреля 2019 года поможет вам разобраться со сложившейся жизненной ситуацией. На что нужно обратить внимание, а от чего отказаться – узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Кто-то приготовил для вас новости, которые совсем не обрадуют. Стоит принять их с благодарностью, потому что вы узнаете правду. Многие даже этого не удостоились.

Телец

Знаете, что нужно сделать сегодня в первую очередь? Заняться любимым хобби или работой, при условии, что она тоже любимая. Этот день важно провести за полезным делом для себя. И тогда все будет «вау»!

Близнецы

Сегодня, возможно, будет сложно заключить договор на работе. Если это так, то перейдите в более неформальную обстановку с партнерами. А что, вне работы все дела решаются проще, не замечали?

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой

Рак

Как насчет съездить в командировку? И развеетесь заодно, а то в последнее время все как-то слишком сложно в вашей жизни. Вот только мероприятие в другом городе, скорее всего, отменится, будьте к этому готовы.

Лев

Оставляйте все страхи позади и идите на риск. Совершайте смелые поступки и не бойтесь ничего. Если у вас получится откинуть эту неуверенность в себе, то вы способны достичь многого!

Дева

Ваш партнер сегодня поможет вам с ребенком. Если это ваш общий ребенок, то не стесняйтесь просить помощи, вы же не ломовая лошадь, чтобы тащить все на себе. Да и ребенку будет полезно провести время вместе с двумя родителями!

Весы

Если по работе планировалась поездка, то в этот день вы узнаете, что ее пришлось отменить. Но не стоит расстраиваться, воспринимайте это как возможность больше отдыхать и побыть с близкими людьми. Они всегда рады вас видеть.

Скорпион

Сегодня стоит запустить рекламу вашего бизнеса или взять участие в интересном конкурсе, который поможет его развитию. В общем, нужно заявлять о себе по максимуму и все у вас получится.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова

Стрелец

Что-то отец вас не понимает. Он, как обычно, гнет свою линию и считает, что только он может быть прав. Но если вы с ним согласитесь, то можете рассчитывать на финансовую помощь. Что вы сделаете?

Козерог

Все как будто сговорились и решили сегодня расстроить вас своими новостями. От родственников, друзей или коллег ждите не очень хороших вестей. И если вы с этим справитесь, то будете гордиться собой в итоге.

Водолей

Как насчет найти источник дополнительного дохода в этот день? Мы вам поможем: обратите внимание на интернет. Там сейчас очень много денег крутится. И поверьте, вам хватит с лихвой!

Рыбы

А вот сегодня нужно записываться к стоматологу или косметологу. В общем, любые улучшения во внешности пойдут только на пользу. Услышали нас? Звоните, записывайтесь!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ