Секретами своей идеальной Пасхи-2019 с STB.UA поделилась актриса сериалов «Крепостная» и «За витриной» Наталка Денисенко. Для своего мужа Андрея Фединчика звезда традиционно готовит запеченную баранину, ведь это одно из его любимых блюд. Уверяем, оно придется по нраву всем любителям мясных лакомств. Подробный рецепт запеченной баранины читайте в материале.

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Вся семья актрисы Наталки Денисенко очень трепетно относится к традиционным праздникам, а особенно к Пасхе: «Для нас в семье это большой праздник».

«Но не могу сказать, что в этот день я готовлю что-то более особенное, чем на другие традиционные праздники. Но так как мой муж очень любит мясо и я умею хорошо его готовить, то рецепт у нас мясной – запеченная баранина», – добавила Наталка.

Главные пункты, которые вы должны соблюдать во время готовки, по мнению Наталки Денисенко:

Готовьте с чувствами, от сердца. Обязательно в хорошем настроении. Будьте внимательны! «Во время готовки засмотритесь сериал «Крепостная», например, и пропустите время отключения духовки» – добавила актриса .

Ингредиенты:

баранина (с косточкой)

яблочный уксус – ½ ст. л.

соевый соус – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

чеснок – несколько зубчиков

приправа «Смесь трав для мяса»

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Приготовление:

Замочите баранину на 3 часа в воде с небольшим количеством яблочного уксуса (на 5 литров воды – ½ ст. л. уксуса). После этого хорошо промойте мясо и сделайте в нем много дырочек. Маринуем мясо. Смешиваем соевый соус, соль, перец, добавляем приправу «Смесь трав для мяса». Маленькие кусочки чеснока засовываем в ранее проколотые дырочки в баранине. Баранина должна простоять в маринаде минимум 3 часа. Для запекания мяса используйте «рукав для запекания» . Поместите мясо в духовку. Сначала, первые 40 минут, используйте максимальную температуру 200 °С , чтобы сохранилось больше сока внутри. Остальное время, примерно 1:20 (в зависимости от размера мяса) запекаем баранину при температуре 170 °С (150 °С) . Когда видите, что мясо начало румяниться, это знак того, что его можно уже доставать из духовки.

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