Станислав Щекин: У меня нет ни одного сходства с персонажем!

Зрителям телеканала СТБ уже успела полюбиться самая эмоциональная премьера сезона – сериал «Как долго я тебя ждала». Любовные перипетии, громкие скандалы и душевные страдания героев привлекли особое внимание к сериалу. Интересным есть и тот факт, что сыгравший роль следователя Вадима Станислав Щекин абсолютно равнодушен к профессии своего персонажа. Причем это – не первая роль, когда актер играет следователя!

Станислав, ранее вы уже играли подобные роли, перевоплощались в следователя, адвоката, свидетеля ДТП… Как вы относитесь к нынешнему персонажу Вадиму?

Меня в моем персонаже пугает только история. Ведь она о том, как работая в органах с близкими людьми, вы сажаете их и допрашиваете их же детей. Наверное, дело даже не в том, какой именно это персонаж и какой сериал, а важна сама жизненная ситуация. Нужно понимать то, что людям очень тяжело справиться с такими вещами психологически. И мне, как профессионалу, постоянно приходится подозревать близких людей, забирать у них все самое родное и ценное. И в этом плане, конечно, есть что сыграть. Интересные психологические уловки, эмоциональные сцены, драма и любовь – здесь все то, за что мы так сильно любим сериалы! Я, слава Богу, не часто сталкивался со следователями. Ничего интересного, плохого или же положительного о них сказать не могу. Не как о людях, а просто о работе. Примерять на себя разные роли – это очень круто. Конечно, если ты видишь, что этот персонаж выписан психологически под тебя, то там и играть нечего, просто ходишь и живешь.

Вы сходу сказали, что у вашего персонажа – очень рутинная работа. Вам не нравится профессия следователя?

Это рутинная для них работа, ведь они этим занимаются каждый день. Просто когда тебе приходится на работе сажать своего друга или просто близкого человека за решетку – это совсем другое! История моего персонажа именно о том, что тебе нужно по-другому воспринимать людей, с которыми ты только вчера отдыхал на природе или ездил на рыбалку. Это, конечно, интересно, но в жизни, думаю, это очень тяжело!

А у вас есть сходства с персонажем?

У меня нет ни одного сходства с моим персонажем! Я бы никогда не поступал так, как он. С самого начала я бы сказал: нет, я это вести не буду, передайте это дело кому-то другому! Ведь в жизни я более мягкий человек, я не мог бы абстрагироваться и смотреть на такие ситуации нейтрально.

А какая атмосфера царила за кадром?

Я дружу с ребятами очень давно, потому что это – не первый отснятый проект с некоторыми актерами. Я ими горжусь и действительно рад тому, что нам всем хорошо вместе!

Чем интересен сериал именно вам? Чем он заинтересует телезрителей?