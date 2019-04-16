Победительница украинского Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV рассказала о новом рекорде песни «Siren Song». Композиция собрала в сети уже более 3,9 миллионов просмотров. Напоминаем, что всего через неделю после релиза песня возглавила рейтинги iTunes и Google Music. Подробнее о новом рекорде певицы – в материале.

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Победительница украинского Национального отбора на Евровидение-2019 похвасталась новым рекордом в сети. Песня MARUV – «Siren Song» собрала на официальном Youtube-канале более 3,9 миллионов просмотров. Напоминаем, что именно с композицией «Siren Song» певица победила в Нацотборе-2019. После длительных переговоров с НОТУ звезда отказалась от участия в международном конкурсе.

MARUV – «Siren Song»

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