Лунный календарь стрижек на апрель 2019 года поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены вашей прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в апреле 2019 года. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.

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Весной многие хотят как-то освежить свой образ, возможно, немного поэкспериментировать с внешним видом или просто немного изменить стрижку. Хочу в очередной раз напомнить вам о том, что благоприятными для похода в парикмахерскую являются дни, когда Луна находится в созвездии Льва или Девы. К сожалению, в апреле таких дней будет немного, поэтому поход в салон или парикмахерскую лучше запланировать заблаговременно.

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Благоприятные дни для стрижки в апреле 2019 года

Итак, стричься либо экспериментировать со стрижкой можно в такие даты апреля: 01, 02, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 27 и 28. Покраска волос особенно удастся (цвет будет долго держаться на волосах) в период растущей Луны, а именно с 07 по 20 апреля.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2019 года

Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в апреле 2019 необходимо в такие даты: 3, 4, 5, 6, 25 и 26 апреля.

Луна указывает, что если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случиться все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.

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Нейтральные дни для стрижки в апреле 2019 года

Соответственно, 29 и 30 апреля являются нейтральными днями, и стричься или нет, остается решать вам. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.

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