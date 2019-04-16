«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 19 и 20 серии от 16.04.2019 (анонс)
16.04.2019
Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что Роман подает на развод. Но чем это обернется для Жанны и смогут ли влюбленные быть вместе?
Ее любимый Роман наконец-то свободный, ведь подает на развод. Но сможет ли Жанна переступить через чувства ребенка, когда болезненная дочь Тани в слезах придет к Жанне в дом? Решится ли Жанна забрать у нее отца и разрушить семью? И смогут ли наконец влюбленные поставить точку в своих отношениях?
Не пропустите! Сегодня в 20:00 – заключительные серии «Как долго я тебя ждала!»
Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 19 и 20 серии от 16.04.2019 (анонс)Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что Роман подает на развод. Но чем это обернется для Жанны и смогут ли влюбленные быть вместе?
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