Дмитрий Вольф: эксклюзивное интервью тренера StarLight Talks

В апреле 2019 года состоялось второе развлекательно-образовательное событие StarLight Talks. Топ-менеджеры, руководители и известные телеведущие смогли вложиться в 5 минут выступления, чтобы зарядить и поделиться своими навыками со слушателями. Главным тренером и коучем всех спикеров во второй раз стал Дмитрий Вольф — ученый, психолингвист, социальный технолог, который более 10 лет практикует то, чему обучает. Эксклюзивное интервью с Дмитрием Вольфом читайте в материале.

Вы обучали спикеров 5-минутным выступлениям на StarLight Talks. Как проходила подготовка?

Экспресс-выступления не очень популярны в Украине, но популярны в мире. Очень мало специалистов, которые «в этой теме варятся». Я провел первый StarLight Talks, и он прошел успешно. Я сразу отметил, что единственная цель, ради которой спикеры могут выходить на сцену, — это желание дать пользу людям, которые собрались в зале. Это польза не в контексте «как я пришел к успеху», а в контексте конкретных действий — что ты должен делать, чтобы у тебя получилось.

Многие имеют немного другое представление о публичном выступлении, и поэтому в начале на тренинг пришли 26 спикеров, а до конца дошли всего 8.

Это нормальная статистика, когда мы говорим о сложном обучении. Люди ошибочно полагают, что если они умеют говорить (а это произносить слова через рот), то они умеют выступать.

Как в начале, так и на протяжении всего обучения приходилось очень долго и регулярно работать с сопротивлением и собственными картинами мира. А вот если говорить о самом процессе, то у нас было занятий десять. На второе занятие никто не подготовился, ведь все понадеялись на импровизацию. Ни у кого ничего не получилось. Вильсона как-то спросили, сколько ему нужно времени, чтобы подготовиться к выступлению. Он ответил: «Если я буду говорить 5 минут — мне нужна неделя для подготовки. Если 15 — три дня. Если час — то я готов начать прямо сейчас».

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Почему успешен тот спикер, который следует определенной концепции?

Речь идет не об одной концепции, а о комплексе. Работать нужно со всеми. И есть обязательные элементы, без которых выступление — не выступление. И вот этим общим элементом является польза от речи. Мотивация людей на психологическом уровне устроена таким образом, что мы общаемся друг с другом только тогда, когда кто-то закрывает нашу потребность. Это звучит очень прагматично, но я социальный инженер, поэтому в контексте социальных отношений я прагматик.

Выходит, что слушатель подсознательно выделяет того спикера, который выступает согласно шаблону?

Это как в кинематографе. Комедий много, и они вроде все разные: трагикомедии, туалетный юмор и т. д. Но во всех комедиях используются одни и те же приемы. Общий арсенал, операторская работа, поведение комика, модели создания шуток — всё равно вписываются в какие-то шаблоны.

Так же и самым успешным оратором будет тот, который использует максимум разнообразных, но клишированных шаблонов, с правильным таймингом и интонацией.

Когда я слушал спикеров на StarLight Talks, я абсолютно точно знал, в какой момент зал засмеётся и когда выдаст реакцию. Публика программируемая, и вопрос программы зависит от того, насколько спикер сработает по триггерным точкам.



Почему важно уметь говорить?

Я регулярно слышу этот вопрос. Речь сейчас более важна, чем навык письма. Привлекательность — это не о внешности. Думаю, вы тоже знаете достаточное количество неэталонных мужчин, но стоит им заговорить, как все капитулируют. Это результат того, как они общаются. Также существует много исследований, которые говорят о том, что оклад, зарплата, роль в коллективе и должность определяются речевыми паттернами.

Можете выделить топ-5 правил для публичной речи?

Я не являюсь сторонником простых и типовых решений. Мне кажется, что любая задача является уникальной, и подойти к ней нужно более частно. Но если попытаться обобщить весь опыт, который есть, то выделить их можно.

Цель. Что должен или может сделать слушатель после твоего выступления. Эта та прикладная ценность, которую ты донес. Истинная цель — это донести информацию таким образом, чтобы слушатель имплементировал в свою жизнь. Выступление на 60% состоит из логических доводов и аргументов. Остальные 40% — это контент, который обращен к сердцу. Люди эмоциональны, поэтому без должной эмоциональной подложки они не воспримут рекомендации как что-то истинное. Есть такое правило, что вступление и финал — они об эмоциях и чувствах. Однозначно, эмоции должны быть разными по контексту. Структура. Если мы говорим о действиях, то должны ответить на вопрос: что делать и как делать? Всегда должен быть призыв — выжимка из всего выступления, ориентированная на импульс к действию. Личность оратора. У человека должно быть искренное желание дать что-то людям. Если цель — это логическая величина, то намерение — эмоциональная. Я всегда, когда выступаю, готов одну и ту же тему показывать до тех пор, пока не увижу, что каждый человек вынес что-то из этого выступления. Подготовка. Самый действенный способ сделать хорошее выступление — это подготовка. Любая хорошая импровизация — это результат хорошей подготовки. Весь артистизм, который видим на сцене, ловкость, обыгрывание шутки — это результат долгих тренировок.

Насколько важен язык жестов для спикера?

Сейчас мы живем в эпоху дистрапшена — это процесс разрушения, вытеснения и замещения. Например, электромобиль — это дистрапшен всего рынка автомобилей. В контексте коммуникаций этот процесс также происходит. Мы привыкли видеть хорошего оратора, которых хорошо одет, с хорошо поставленным голосом, а жестикуляция поставлена, как у сотни других ораторов. Сейчас же уникальный образ дороже самого дорогого костюма, а эмоционально заряженный матюк работает лучше продуманной метафоры. Честность и простота уделывает глянец. Возвращаюсь к вопросу жестикуляции: если человеку комфортно жестикулировать, если ему хочется это делать, то все в порядке. Очевидно, если спикер профессиональный политик, то он должен правильно жестикулировать. Если мы говорим о «боевых» переговорах — бизнес, большие контракты, — существует манипулятивная жестикуляция.

Вы обучаете стратегиям знакомства (пикап), обладаете навыками в решении проблем в отношениях между мужчиной и женщиной и при этом проводите тренинги по бизнес-переговорам. Что есть общего между этими тремя стезями?

Используются одни и те же приемы. Джордж Кауфман – один из основателей направления в образовании MBA — сформулировал современное определение термина «рапорт», который применим во всех сферах коммуникации. Он сказал, что это навык взаимодействовать с широким кругом людей, чтобы побуждать их любить, доверять и уважать вас. Природа рапортизма заложена в основу успешных романтических, деловых и дружеских отношений. Если я хочу кому-то что-то продать, я воспользуюсь коммуникативным набором приемов, который гарантирует то, что мы поймем друг друга. Если мужчина встречается с женщиной, то каждый хочет доверять друг другу. Приемы те же.

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Эту картинку делал я. У меня в самопрезентации всегда звучат три слова: ученый, психолингвист и социальный инженер. «Коучинг», «тренинги» – это синонимы к словам «образование» и «обучение». Для того, чтобы заниматься этим, я обучаюсь 4 раза в год ежегодно на протяжении последних 10 лет. Мои инвестиции в образование превышают инвестиции в отдых или гардероб. Среди моих учителей есть Бэтти Эриксон, Джордж Кауфман, Френк Форелли и многие другие. Иными словами, для того, чтобы обозвать себя кем-то из указанных на этой картинке, необходимо вспахать не одно поле и оставить след. Мне, как специалисту, очень больно и печально, что в Украине не ограничивают рынок от специалистов, которые просто зашли к себе в Instagram и написали «Я (кто-то из вышеперечисленных)».

Фото: Facebook Дмитрия Вольфа

https://www.facebook.com/dimitriy.wolf



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