Дмитрий Вольф: эксклюзивное интервью тренера StarLight Talks
В апреле 2019 года состоялось второе развлекательно-образовательное событие StarLight Talks. Топ-менеджеры, руководители и известные телеведущие смогли вложиться в 5 минут выступления, чтобы зарядить и поделиться своими навыками со слушателями. Главным тренером и коучем всех спикеров во второй раз стал Дмитрий Вольф — ученый, психолингвист, социальный технолог, который более 10 лет практикует то, чему обучает. Эксклюзивное интервью с Дмитрием Вольфом читайте в материале.
Вы обучали спикеров 5-минутным выступлениям на StarLight Talks. Как проходила подготовка?
Экспресс-выступления не очень популярны в Украине, но популярны в мире. Очень мало специалистов, которые «в этой теме варятся». Я провел первый StarLight Talks, и он прошел успешно. Я сразу отметил, что единственная цель, ради которой спикеры могут выходить на сцену, — это желание дать пользу людям, которые собрались в зале. Это польза не в контексте «как я пришел к успеху», а в контексте конкретных действий — что ты должен делать, чтобы у тебя получилось.
Многие имеют немного другое представление о публичном выступлении, и поэтому в начале на тренинг пришли 26 спикеров, а до конца дошли всего 8.
Это нормальная статистика, когда мы говорим о сложном обучении. Люди ошибочно полагают, что если они умеют говорить (а это произносить слова через рот), то они умеют выступать.
Как в начале, так и на протяжении всего обучения приходилось очень долго и регулярно работать с сопротивлением и собственными картинами мира. А вот если говорить о самом процессе, то у нас было занятий десять. На второе занятие никто не подготовился, ведь все понадеялись на импровизацию. Ни у кого ничего не получилось. Вильсона как-то спросили, сколько ему нужно времени, чтобы подготовиться к выступлению. Он ответил: «Если я буду говорить 5 минут — мне нужна неделя для подготовки. Если 15 — три дня. Если час — то я готов начать прямо сейчас».
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Почему успешен тот спикер, который следует определенной концепции?
Речь идет не об одной концепции, а о комплексе. Работать нужно со всеми. И есть обязательные элементы, без которых выступление — не выступление. И вот этим общим элементом является польза от речи. Мотивация людей на психологическом уровне устроена таким образом, что мы общаемся друг с другом только тогда, когда кто-то закрывает нашу потребность. Это звучит очень прагматично, но я социальный инженер, поэтому в контексте социальных отношений я прагматик.
Выходит, что слушатель подсознательно выделяет того спикера, который выступает согласно шаблону?
Это как в кинематографе. Комедий много, и они вроде все разные: трагикомедии, туалетный юмор и т. д. Но во всех комедиях используются одни и те же приемы. Общий арсенал, операторская работа, поведение комика, модели создания шуток — всё равно вписываются в какие-то шаблоны.
Так же и самым успешным оратором будет тот, который использует максимум разнообразных, но клишированных шаблонов, с правильным таймингом и интонацией.
Когда я слушал спикеров на StarLight Talks, я абсолютно точно знал, в какой момент зал засмеётся и когда выдаст реакцию. Публика программируемая, и вопрос программы зависит от того, насколько спикер сработает по триггерным точкам.
Почему важно уметь говорить?
Я регулярно слышу этот вопрос. Речь сейчас более важна, чем навык письма. Привлекательность — это не о внешности. Думаю, вы тоже знаете достаточное количество неэталонных мужчин, но стоит им заговорить, как все капитулируют. Это результат того, как они общаются. Также существует много исследований, которые говорят о том, что оклад, зарплата, роль в коллективе и должность определяются речевыми паттернами.
Можете выделить топ-5 правил для публичной речи?
Я не являюсь сторонником простых и типовых решений. Мне кажется, что любая задача является уникальной, и подойти к ней нужно более частно. Но если попытаться обобщить весь опыт, который есть, то выделить их можно.
- Цель. Что должен или может сделать слушатель после твоего выступления. Эта та прикладная ценность, которую ты донес. Истинная цель — это донести информацию таким образом, чтобы слушатель имплементировал в свою жизнь.
- Выступление на 60% состоит из логических доводов и аргументов. Остальные 40% — это контент, который обращен к сердцу. Люди эмоциональны, поэтому без должной эмоциональной подложки они не воспримут рекомендации как что-то истинное. Есть такое правило, что вступление и финал — они об эмоциях и чувствах. Однозначно, эмоции должны быть разными по контексту.
- Структура. Если мы говорим о действиях, то должны ответить на вопрос: что делать и как делать? Всегда должен быть призыв — выжимка из всего выступления, ориентированная на импульс к действию.
- Личность оратора. У человека должно быть искренное желание дать что-то людям. Если цель — это логическая величина, то намерение — эмоциональная. Я всегда, когда выступаю, готов одну и ту же тему показывать до тех пор, пока не увижу, что каждый человек вынес что-то из этого выступления.
- Подготовка. Самый действенный способ сделать хорошее выступление — это подготовка. Любая хорошая импровизация — это результат хорошей подготовки. Весь артистизм, который видим на сцене, ловкость, обыгрывание шутки — это результат долгих тренировок.
Насколько важен язык жестов для спикера?
Сейчас мы живем в эпоху дистрапшена — это процесс разрушения, вытеснения и замещения. Например, электромобиль — это дистрапшен всего рынка автомобилей. В контексте коммуникаций этот процесс также происходит. Мы привыкли видеть хорошего оратора, которых хорошо одет, с хорошо поставленным голосом, а жестикуляция поставлена, как у сотни других ораторов. Сейчас же уникальный образ дороже самого дорогого костюма, а эмоционально заряженный матюк работает лучше продуманной метафоры. Честность и простота уделывает глянец. Возвращаюсь к вопросу жестикуляции: если человеку комфортно жестикулировать, если ему хочется это делать, то все в порядке. Очевидно, если спикер профессиональный политик, то он должен правильно жестикулировать. Если мы говорим о «боевых» переговорах — бизнес, большие контракты, — существует манипулятивная жестикуляция.
Вы обучаете стратегиям знакомства (пикап), обладаете навыками в решении проблем в отношениях между мужчиной и женщиной и при этом проводите тренинги по бизнес-переговорам. Что есть общего между этими тремя стезями?
Используются одни и те же приемы. Джордж Кауфман – один из основателей направления в образовании MBA — сформулировал современное определение термина «рапорт», который применим во всех сферах коммуникации. Он сказал, что это навык взаимодействовать с широким кругом людей, чтобы побуждать их любить, доверять и уважать вас. Природа рапортизма заложена в основу успешных романтических, деловых и дружеских отношений. Если я хочу кому-то что-то продать, я воспользуюсь коммуникативным набором приемов, который гарантирует то, что мы поймем друг друга. Если мужчина встречается с женщиной, то каждый хочет доверять друг другу. Приемы те же.
Прокомментируйте эту картинку
Эту картинку делал я. У меня в самопрезентации всегда звучат три слова: ученый, психолингвист и социальный инженер. «Коучинг», «тренинги» – это синонимы к словам «образование» и «обучение». Для того, чтобы заниматься этим, я обучаюсь 4 раза в год ежегодно на протяжении последних 10 лет. Мои инвестиции в образование превышают инвестиции в отдых или гардероб. Среди моих учителей есть Бэтти Эриксон, Джордж Кауфман, Френк Форелли и многие другие. Иными словами, для того, чтобы обозвать себя кем-то из указанных на этой картинке, необходимо вспахать не одно поле и оставить след. Мне, как специалисту, очень больно и печально, что в Украине не ограничивают рынок от специалистов, которые просто зашли к себе в Instagram и написали «Я (кто-то из вышеперечисленных)».
Фото: Facebook Дмитрия Вольфа
https://www.facebook.com/dimitriy.wolf