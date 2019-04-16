Дмитрий Блажко: Моя мама всегда плачет, когда смотрит сериал «Как долго я тебя ждала»!

Сериал «Как долго я тебя ждала» называют самым эмоциональным сериалом весны. Ведь интригующие любовные сцены, горькие обиды и жесткие скандалы привлекли особое внимание телезрителя. Молодой актер Дмитрий Блажко, сыгравший в сериале мечтательного однолюба Романа, признался, что в реальной жизни его точно могла бы влюбить в себя такая девушка, как Жанна. О симпатиях, персонаже и о том, почему же плачет его мама, – далее в материале.

Дмитрий, какие у вас ощущения после выхода сериала в эфир? Понравилась ваша актерская игра?

Ощущения остались только положительные! А судить об успешности проекта сегодня очень просто, ведь у всех есть интернет. Это круто, ведь теперь каждый, кого зацепил сериал, может найти в сетях понравившихся актера, актрису, режиссера и высказать свое впечатление об увиденном. И если честно, то я получил и продолжаю получать сотни писем от зрителей сериала «Как долго я тебя ждала», в которых все отзываются о продукте только положительно. Каждый день я читаю очень много комментариев о самом сюжете, ведь зрители постоянно интересуются судьбой героев. А это значит, что проект идет хорошо, и мы не зря старались!

И я не буду лукавить, такой фидбек не может не радовать! А если говорить о том, как я справился с ролью, то могу сказать, что всегда сложно оценивать себя со стороны. Мне вот нравится, как играет Мэттью Макконахи, и надеюсь, ему нравится, как играю я (смеется. – Прим. ред). Но я не спрашивал у него, а он, собственно, и у меня.

Как отреагировали ваши родные, когда посмотрели первые серии «Как долго я тебя ждала»? Какое мнение сложилось о вашей роли и самом сериале?

Мои близкие смотрят сериал с удовольствием! Особенно – моя мама. Как только я ей звоню, она сразу начинает плакать. Когда я спрашиваю у нее о том, почему она плачет, говорит: «Ну, а как не плакать, если мой сын – в тюрьме?!». Мама вообще всегда очень переживает за героев, которых я играю, а эта история ей вдвойне приятна. Ведь обычно я играю злодеев, и зачастую герой погибает. А тут все про любовь, и герой положительный, легкий. Так что мама точно довольна, и это главное.

В сериале вы играете роль Романа, который влюблен в Жанну. А в обычной жизни вам нравятся такие женщины, как Жанна?

Мне вообще нравятся женщины. Наверное, это лучшее, что есть на земле! И да, мне нравятся такие женщины, как Жанна. Она искренняя, целеустремленная, трогательная и готова бороться за свое счастье. Но при этом она ни за что не пойдет по головам! А в современном мире это очень важно!

А что говорили о сериале ваши знакомые?

У знакомых я никогда не спрашиваю о работе. Я вообще не люблю интересоваться такого типа вопросами: «Ну, как? Ты смотрел? Как я тебе? Хорошо сыграл?» Если я действительно хорошо сделал свою работу, то и так знакомые позвонят и скажут. А если нет, то зачем мне ставить человека в неудобное положение? На днях я прочитал интервью Энтони Хопкинса, которое меня просто потрясло. Он говорит очень правильную вещь: «Я – шут. И если я когда-нибудь начну вам рассказывать, какой важной профессией я занимаюсь, то вызовите, пожалуйста, скорую и ребят с белой рубашкой!»

Мне просто приятно от того, что есть отклик, что сериал еще не закончился, а зрители уже заваливают письмами о том, будет ли второй сезон!

Какие качества вам нравятся в герое? А какие бы вы хотели изменить?

Его главные качества – это честность и неумение врать. На мой взгляд, это сейчас действительно дорогого стоит! А изменить или добавить я, честно, ничего не хотел бы. Роман – не идеален, ведь он живой человек. И мы не про роботов же снимали кино, а про людей.

На ваш взгляд, вы похожи с героем? Если да, то чем именно?

Думаю, что в чем-то точно похожи! Но я не был в таких жизненных обстоятельствах и не знаю, как бы повел себя, если бы со мной такое произошло. Так что мне трудно рассуждать об этом, а уж тем более нахваливать себя и рассказывать вам, какой я бравый супермен. Поверьте, я далеко не подарок!

А какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Каждый съемочный день, даже самый тяжелый, проходил в дружеской и юморной обстановке. Так вышло, что это не первая моя работа с командой продюсера Валентина Олеговича Опалева. И со многими актерами на площадке я уже был знаком.

Для меня эта работа была как встреча с давними добрыми друзьями, с которыми всегда есть о чем поговорить и помолчать тоже. Ведь это была настоящая команда профессионалов! С режиссером Валерой Ибрагимовым мы тоже ранее работали вместе, так что разговаривать на одном языке для нас уже было не впервой.

Единственное, что действительно немного выбивало меня из колеи, – очень волнительный первый съемочный день с Женей Нохриной! До съемок сериала мы знакомы не были, и когда я получил выборку, стало понятно, что все постельные, любовные сцены у нас начнутся с первой съемочной минуты.

А почему вы боялись играть вместе с Евгенией? Что именно у вас вызывало беспокойство?

Такие съемки – это всегда зажим и неудобства. Ну, вот представьте, что вы подходите к незнакомому вам человеку и после нескольких фраз типа «Привет!» вы должны целоваться! Но и этот момент прошел гладко. Когда мы начали снимать сериал и была первая команда «Мотор!», то наши герои встретились и очень страстно целовались. Сказать, что в воздухе повисло электричество, – это не сказать ничего! Вся группа замерла и начала переживать: сойдемся мы как партнеры с Женей или нет? Вдруг мы на чисто физическом уровне просто не понравимся друг другу, и что тогда делать? Впереди ведь еще целых три месяца съемок, и если мы не подойдем друг другу, то это будет провал! И когда прозвучала команда: «Стоп, снято!», я увидел, как вся группа выдыхает. Вот тогда я и почувствовал, что все хорошо, и мы с Женей сработались!

Я действительно не знаю, как точно объяснить, что это: химия или что-то еще, но следующих три месяца пролетели как один день!

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