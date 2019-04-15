«Вікна-новини» покажут спецвыпуск ко второму туру выборов

21 апреля в 20:00, сразу после закрытия избирательных участков, программа «Вікна-новини» выйдет в эфир СТБ с двухчасовым специальным выпуском в формате Breaking News. В начале эфира зрители канала узнают имя вероятного президента Украины – сразу после обнародования результатов экзит-полов.

Первые реакции штабов кандидатов, анализ феноменальности этой гонки и как голосовала Украина во втором туре – обо всем этом зрителям телеканала СТБ расскажут ведущие «Вікна-новини» Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая.

Больше по теме: Выборы 2019 года: все Президенты независимой Украины

Ольга Кучер будет сообщать горячие новости, в прямом эфире держать связь с Центральной избирательной комиссией и штабами кандидатов, следить за развитием событий.

Татьяна Высоцкая расскажет, каким был избирательный день и что ему предшествовало, а также проведет анализ предвыборных кампаний и рассмотрит феномен этой гонки.

Узнайте, как голосовала и кого хочет видеть президентом Украина, 21 апреля в 20.00 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ