Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Вікна-новини» покажут спецвыпуск ко второму туру выборов

15.04.2019

21 апреля в 20:00, сразу после закрытия избирательных участков, программа «Вікна-новини» выйдет в эфир СТБ с двухчасовым специальным выпуском в формате Breaking News. В начале эфира зрители канала узнают имя вероятного президента Украины – сразу после обнародования результатов экзит-полов.

вікна новини

Первые реакции штабов кандидатов, анализ феноменальности этой гонки и как голосовала Украина во втором туре – обо всем этом зрителям телеканала СТБ расскажут ведущие «Вікна-новини» Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая.

Больше по теме: Выборы 2019 года: все Президенты независимой Украины

Вікна

Ольга Кучер будет сообщать горячие новости, в прямом эфире держать связь с Центральной избирательной комиссией и штабами кандидатов, следить за развитием событий.

Ольга Кучер

Татьяна Высоцкая расскажет, каким был избирательный день и что ему предшествовало, а также проведет анализ предвыборных кампаний и рассмотрит феномен этой гонки.

Татьяна Высоцкая

Узнайте, как голосовала и кого хочет видеть президентом Украина, 21 апреля в 20.00 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ