Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Следствие ведут экстрасенсы»: смогут ли экстрасенсы спасти женщину, когда столкнутся с силой материнского проклятия?

15.04.2019

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие экстрасенсы страны шаманка Сейраш и ясновидящая Александра Черноморская будут заниматься расследованием шокирующего дела одной женщины. История о невероятно трогательной судьбе многодетной мамы, которая все свое детство страдала от безжалостной жестокости матери.

В редакцию программы «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась многодетная мать, к детям которой приходят потусторонние сущности. Женщина все свое детство страдала от жестокости матери и обвиняла себя в смерти собственного отца. И именно сейчас это трагическое прошлое разрушает ее настоящее.

Но неужели обиды родной матери обернутся для нее преследованием темных сил? И смогут ли экстрасенсы вернуть свет в ее жизнь, когда столкнутся с силой материнского проклятия?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: смогут ли экстрасенсы спасти женщину, когда столкнутся с силой материнского проклятия?

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие экстрасенсы страны шаманка Сейраш и ясновидящая Александра Черноморская будут заниматься расследованием шокирующего дела одной женщины. История о невероятно трогательной судьбе многодетной мамы, которая все свое детство страдала от безжалостной жестокости матери.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить