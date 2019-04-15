В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие экстрасенсы страны шаманка Сейраш и ясновидящая Александра Черноморская будут заниматься расследованием шокирующего дела одной женщины. История о невероятно трогательной судьбе многодетной мамы, которая все свое детство страдала от безжалостной жестокости матери.

В редакцию программы «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась многодетная мать, к детям которой приходят потусторонние сущности. Женщина все свое детство страдала от жестокости матери и обвиняла себя в смерти собственного отца. И именно сейчас это трагическое прошлое разрушает ее настоящее.

Но неужели обиды родной матери обернутся для нее преследованием темных сил? И смогут ли экстрасенсы вернуть свет в ее жизнь, когда столкнутся с силой материнского проклятия?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: смогут ли экстрасенсы спасти женщину, когда столкнутся с силой материнского проклятия? В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие экстрасенсы страны шаманка Сейраш и ясновидящая Александра Черноморская будут заниматься расследованием шокирующего дела одной женщины. История о невероятно трогательной судьбе многодетной мамы, которая все свое детство страдала от безжалостной жестокости матери.