На телеканале СТБ состоялась премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». Сериал рассказывает о любви, которая не угасает на протяжении всей жизни. Знаково, что выход сериала совпал с Днем смеха, ведь сам режиссер Валерий Ибрагимов – очень веселый и эмоциональный человек! И сериал его – именно об эмоциях!

Как долго я тебя ждала – все серии

Валерий, расскажите, как именно проходили съемки сериала? Нам известно, что вы снимали картину довольно длительное время!

«Как долго я тебя ждала» – это мой ребенок, и если говорить откровенно, то роды проходили очень тяжело. Сложность заключалась не только в разработке сериала, а и в самом процессе. Ведь мы действительно умудрились захватить практически все сезоны: и лето, и осень, и зиму. Вся съемочная группа тогда переболела, в том числе и я.

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 1 серию

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 2 серию





Актеры говорили, что у вас было воспаление легких, но несмотря на это, вы все равно выходили на площадку. Это правда?



Ну, да! Вот такими бешеными бывают наши рабочие дни! Было сложно, но это говорит о том, что мы занимаемся любимой работой! Ведь наша команда не может оставить своего любимого ребенка на полпути в непонятно каком состоянии. Несмотря на все эти трудности, работа проходила довольно интересно, потому что у нас была уже очень слаженная команда. Я уже тогда знал, кто есть кто. Нам было до безумия интересно видеть крутых актеров в непривычных для них образах. Причем первыми! И я знаю, что зрителю будет очень интересно увидеть того же Алексея Зубкова не в позитивной, а в негативной роли.





К слову, Алексей Зубков нам по секрету рассказал, что для него это был вызов, и вы его сильно задели этой ролью. Тогда, перед съемками, вы нарочно сказали Леше, что не уверены в том, справится ли он с этой ролью. Это правда?



Конечно, правда! Я его сильно задел, но это было сделано специально. Зато когда я увидел этот безумный огонек в его глазах, как он горит самой идеей, то понял, что сделал правильный выбор! Но у других актеров тоже были неоднозначные персонажи. Например, Сергея Векслера все знают как брутального мужчину, а тут нужно было играть больного импотента. Я ему тогда с ходу сказал: «Сереж, ну, ты же понимаешь, что такой роли у тебя больше не будет!» (смеется. — Прим. ред.).



Какая главная фишка сериала, на ваш взгляд?

Фишек много, но самое главное – это то, что у нас очень хороший сценарий! Само построение историй очень необычное и интересное. Нашей главной задачей в тот момент было просто это все не испортить (смеется. — Прим. ред). Мы старались сделать продукт настоящим и достаточно трогательным, ведь наши камеры повидали очень много разных эмоциональных сцен — и слез, и радости, и печали, и горя. Ожидайте много переживаний и настоящей любви.





Если сериал пропитан любовными перипетиями, тогда сюжетные линии, наверное, менялись довольно часто? Как это повлияло на игру актеров?



Поначалу было действительно очень сложно. Актеры впитывали очень много информации по образам, сценарию, персонажам. А вот Женечка (актриса Евгения Нохрина, исполняет главную роль. — Прим. ред.) вообще до сих пор не знает, кого она играет! В этом и соль образа, что она прожила эту жизнь и не поняла, для чего. Поначалу приходилось очень много всего объяснять, но они же очень умные, талантливые и довольно быстро вживались в роли.

А вы разрешаете актерам импровизировать? Или в этом плане вы довольно строги?



Я разрешаю. Но опять же таки, иногда не позволяем активничать, потому что у нас есть актеры, которые просто любят подурачиться.





В таких случаях вы кричите на них? Как усмиряете?



Как правило, взглядом. Я особо не кричу, ведь я добрый (улыбается. — Прим. ред). Просто сроки немного были сжатые, поэтому заставлял актерский состав чуть-чуть ускоряться и фокусироваться на работе.



Почему зрители телеканала СТБ должны 1 апреля включить телевизор и посмотреть ваш сериал?



В картине «Как долго я тебя ждала» есть очень много поучительных вещей. Здесь вы найдете много эмоциональных сцен, переживаний… И я думаю, что зрителей зацепят именно эти сложные любовные диалоги. Потому что в последнее время мы все уходим в какую-то картинку и клипы, но не задумываемся о главном. А здесь — жизнь как она есть. Главная задача, которую мы для себя поставили, — зацепить зрителя трогательными сценами и эмоциями. А решать, справились мы с этим заданием или нет, именно вам!

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