«Как долго я тебя ждала»: количество серий и график выхода

На телеканале СТБ состоялась премьера сериала «Как долго я тебя ждала». Зрители увидят драматическую историю любви и окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Всего выйдет 20 серий мелодрамы «Как долго я тебя ждала».

Шестнадцать серий нового сериала «Как долго я тебя ждала» расскажут зрителю о силе настоящей любви, которая не увядает в течение всей жизни. Чувства способны преодолеть разлуку, сильную боль и даже измену. Но как именно главные герои сериала Жанна и Роман будут преодолевать все жизненные невзгоды?

И сумеют ли молодые люди через десятилетия пронести свою любовь? Узнаете уже скоро!

Не пропустите интригующий сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

График выхода серий «Как долго я тебя ждала»

17 серия – 15. 04.2019 в 20:00

18 серия – 15.04.2019 в 20:58

19 серия – 16. 04.2019 в 20:00

20 серия – 16. 04.2019 в 20:58

Не пропустите интригующий сериал «Как долго я тебя ждала» в 20:00 на телеканале СТБ!

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