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«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 17 и 18 серии от 15.04.2019 (анонс)

15.04.2019

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что жена Романа ему изменяет. Но сможет ли она поделиться этой страшной тайной с Романом?

Жанна до сих пор не может быть с тем, кого любит всю жизнь. Ради семьи и счастья Романа Жанна решила для себя, что больше никогда не будет с ним. Но она увидит собственными глазами его жену с другим! Решится ли Жанна разрушить семью Романа, чтобы быть с тем, кого так долго ждала?

Узнайте в 17 и 18 сериях от 15.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 17 и 18 серии от 15.04.2019 (анонс)

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что жена Романа ему изменяет. Но сможет ли она поделиться этой страшной тайной с Романом?

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