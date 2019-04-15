Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что жена Романа ему изменяет. Но сможет ли она поделиться этой страшной тайной с Романом?

Жанна до сих пор не может быть с тем, кого любит всю жизнь. Ради семьи и счастья Романа Жанна решила для себя, что больше никогда не будет с ним. Но она увидит собственными глазами его жену с другим! Решится ли Жанна разрушить семью Романа, чтобы быть с тем, кого так долго ждала?

Узнайте в 17 и 18 сериях от 15.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 17 и 18 серии от 15.04.2019 (анонс) Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что жена Романа ему изменяет. Но сможет ли она поделиться этой страшной тайной с Романом?