Иракли Макацария удивил всех поклонников неожиданной новостью: главный герой реалити «Холостяк»-6 стал тренером проекта «Зважені та щасливі». В 9 сезоне напарницей Иракли будет Марина Боржемская. Задача тренеров: помогать людям с лишним весом двигаться к своей мечте и налаживать личную жизнь.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa) 15 Апр 2019 в 5:27 PDT

«Хочу поделиться суперновостью! Уже этой осенью состоится премьера девятого сезона шоу «Зважені та щасливі», в котором я стал тренером. Будем вместе с командой воплощать в жизнь мечты людей. Уже хочу поделиться с вами деталями! Ждете?»

Тренер Марина Боржемская несколько раз побеждала сильных мужчин в проекте, но на этот раз ее конкурентом станет команда Иракли Макацария. И уже сегодня стартовали съемки проекта, где участники проходят первый конкурс. После они будут распределены по двум командам. Одни попадут под руководство Иракли, другие — в команду к Марине.

Возможно, новичкам повезет и команда Иракли победит? Пока неизвестно. Нам остается ждать осени и премьеры «Зважені та щасливі»-9!

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