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«Холостяк»-9: кто станет победительницей

15.04.2019

Холостяк Никита Добрынин определился на первой Церемонии роз. Желанный шанс построить отношения получили 17 девушек. Впереди их ожидают романтические встречи, искренние признания, волнение и страсти. Однако победительницей станет только одна.

никита добрынин

На первой вечеринке Никита Добрынин сообщил, что рассчитывает встретить на проекте свою будущую жену. Еженедельно мужчине придется прощаться с теми, кто не зажжет в его сердце чувство. Индивидуальные и групповые свидания, путешествия по известным городам мира, поцелуи и Церемонии роз будут приближать главного героя и участниц к финалу.

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никита добрынин

Предлагаем вам спрогнозировать, кто станет победительницей 9-го сезона романтического проекта «Холостяк».

 Холостяк от 15.03 19 – смотреть онлайн выпуск 12 Холостяк

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