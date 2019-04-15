Гороскоп на 16 апреля 2019 расставит все точки над «і». Как вам лучше поступить в этот день, чтобы не ошибится, узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Сегодня Овны могут столкнутся с чувством обиды и страха из-за неизвестности будущего. Если на вас накатывает пустота, то желательно ее чем-то наполнить. Как насчет бокала игристого? Да какая разница, что сегодня вторник!

Телец

В этот день возможно разрушение иллюзий, которые раньше казались истиной. Скорее всего, вам захочется изменить свою жизнь. Ну так и делайте это! Берите вконце-концов жизнь в свои руки.

Близнецы

Выскочек никто не любит. Лучше не берите на себя инициативу на работе, и не нужно пытаться завоевать авторитет, это ничем хорошим не закончится. Прислушайтесь и сегодня посидите смирно, хотя мы знаем ваш характер, Близнецы.

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Рак

Вами заинтересуются в компании, которая находится в другом городе или стране. Наши поздравления! Это хороший старт вашим планам и мечтам. Мы ведь знаем, что вы давно этого хотели.

Лев

Сегодня дети как-то неважно себя чувствуют. Займитесь их здоровьем и заодно свое поправьте, вам стоит обратить на него внимание, чтобы потом не стало хуже.

Дева

Вам сегодня могут признаться в чувствах, на которые в не ответите взаимностью. Просто не видите вы будущего с человеком и все тут. Нельзя же себя заставить любить человека, если к нему не лежит сердце, правильно?

Весы

По работе стоит делать то, что давно задумали. Не бойтесь, у вас все получится, если вы поверите в себя. А то, что вас не поддерживают коллеги, то это бред. Не слушайте вы их, они не на вашей стороне находяться.

Скорпион

Сегодня родственник попросит вас о помощи. К вам всегда обращаются, если что-то случается, не заметили? Вот-вот. И этот раз не станет исключением, и вы как всегда поможете…

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Стрелец

Отличный день для дел в сфере недвижимости. Звезды нашептали, что вы сможете приобрести имущество или снять квартиру, которая будет отличным вариантом. Вот только вы будете не очень довольны районом. Придется выбирать.

Козерог

Ох как же вам нужно повысить свою квалификацию. Это прямо первое, что нужно сделать сегодня – найти курсы, которые вам в этом помогут. А что, вы достойны того, чтобы зарабатывать больше и вы можете этого достичь!

Водолей

В этот день лучше попробовать понизить цену за свои услуги. Вам стоит браться за проекты, которые требуют минимальных вложений, но они же и не принесут большого дохода. С вами также могут торговаться, но это только к лучшему.

Рыбы

Займитесь своей дисциплиной в этот день. Лучше всего для этого подойдут тренировки и строгий режим. Но они принесут свой результат.

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