«Дочки-матери»: главные актеры сериала

Сериал «Дочки-матери» (рабочее название — «2 + 2 = 6») расскажет увлекательную историю семейной жизни. В сериале сыграли известные современные актеры. Кого из звезд театра и кино мы увидим в новой ленте? Подробнее о главных актерах сериала «Дочки-матери» читайте в материале.

Александр Кобзарь

Александр Кобзарь — известный актер современности, сыгравший невероятное количество ролей на сцене театра и в кино. Мужчина родился в Киеве 18 мая 1976 года. Александр не хотел связывать жизнь с искусством, но судьба решила иначе. Со временем он понял, что актерская профессия — это его призвание. Поэтому при первой возможности Саша поступил в КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. И по окончании не оставил альма-матер, а получил профессию режиссера. В 2017 году Александру Кобзарю присвоили звание заслуженного артиста Украины.

В сериале «Дочки-матери» мужчина сыграет главную роль. Александра зрители увидят в образе доброго и милого Игоря Ковалевича.

Наталья Васько

Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Талантливая актриса выбрала свою творческую профессию с детства. Женщина уже давно получила популярность среди зрителей. На счету артистки более восьмидесяти ролей разного плана в кинематографе и множество театральных ролей. Наталью можно часто увидеть в образе сильной, волевой, а иногда даже роковой леди.

В новой картине «Дочки-матери» Наталья Васько сыграет перфекционистку Наталью Ковалевич.

Даша Легейда

Даша Легейда родилась 20 июля 1993 года в Одессе. С детства мечтала о карьере певицы и актрисы. Поэтому проблем с выбором будущей профессии не возникало. Даша окончила КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. А уже с 2015 года она начала появляться в кино. Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме «Искушение». Совсем недавно Даша сыграла одну из важных ролей в костюмированной мелодраме «Крепостная».

В новом сериале «Дочки-матери» Даша Легейда перевоплотится в образ вежливой девочки Кристины.

Даниил Мирешкин

Молодой актер Даниил Мирешкин родился 21 июля 1991 года. С раннего детства Даниил отличался артистизмом, поэтому выбор профессионального пути оказался очевидным. Сразу после школы Мирешкин поступил в КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Несмотря на свой юный возраст, парень успел сняться во многих популярных телепроектах и ​​завоевал сердца поклонниц.

В сериале Даниил сыграет самого красивого парня в гимназии, который пользуется авторитетом у сверстников — Никиту Куксу.

Вскоре состоится премьера сериала «Дочки-матери» (рабочее название — «2 + 2 = 6») на телеканале СТБ!

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