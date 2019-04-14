В 10 выпуске «Один за всіх»-13 выяснили, от кого из родителей действительно стоит спасать Софию

В 10 выпуске команда «Один за всіх»-13 разбиралась с мистической историей о матери-ведьме Людмиле, от которой бывший муж Андрей хочет спасти 6-летнюю дочь Софию. Мужчина со своей матерью обвиняли Людмилу не только в черной магии, но и в алкоголизме и регулярных избиениях. Но так ли все было на самом деле? От кого из родителей действительно стоит спасать маленькую девочку? И какую шокирующую правду удалось узнать экспертам и ведущему проекта «Один за всіх»-13 Михаилу Присяжнюку?

Один за всех от 14.04 19 – смотреть онлайн выпуск 10 Один за всех

В студии «Один за всіх»-13 появились бабушка 6-летней Софии и отец Андрей. Они рассказали, как 30 месяцев безрезультатно тянутся судовые процессы, как от сотни обращений и жалоб в правоохранительные органы и службу по делам детей никакого толку нет. Бабушка и отец убеждены, что виной всему черная магия матери и любовник из полиции. Женщина утверждает, что мать своими гаданиями наводит проклятия на дочь, чтобы та навсегда забыла об отце.

Андрей же открыто боится свою бывшую жену и не хочет умереть глупой смертью. Экспертов и ведущего возмутило, что отец на протяжении долгого времени не выплачивает алименты. Он не видит смысла платить 2000 грн в месяц Людмиле, которая их прогуляет и пропьет, вместо того, чтобы потратить все на дочь. Также ужаснула история о том, как мать-ведьма с ножом бросалась на Андрея и собственную дочь.

В студии появилась мать Людмилы. Она с уверенностью отрицала причастность своей дочери к магии и насилие над ребенком. Напротив, она утверждала, что именно Андрей регулярно избивал и унижал свою бывшую жену сразу после рождения Софии. Мужчина, в свою очередь, был категорически не согласен и опровергал все слова свекрови.

Лучшая подруга Людмилы рассказала о ненормальной и порой неадекватной ревности Андрея. Женщина убеждена, что во всех бедах этой семьи виноват именно отец Софии. Он неоднократно поднимал руку на жену и даже избивал Людмилу ногами на глазах у ребенка.

В студии наконец появилась Людмила. Эксперты были удивлены ее внешним видом. Женщина абсолютно не похожа ни на ведьму, ни на алкозависимую. Мать Софии просит прекратить клевету со стороны бывшего и его матери, ведь это вредит нормальному воспитанию их ребенка.

В конце программы маленькая София шокировала всех историей, как Андрей у нее на глазах убил любимого котенка лишь потому, что он был черного цвета. Чем закончилась история этой семьи — смотрите в 10 выпуске «Один за всіх»-13 уже на сайте.

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