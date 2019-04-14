Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды для каждого знака зодиака. На что стоит обратить внимание, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Овнам пора проявить свою внутреннюю силу и целеустремленность. В середине недели прислушайтесь к мнению и пожеланиям руководства. Это поможет выйти на новую ступень карьерного роста. Выходные Овнам стоит провести в кругу близких и друзей. Идеальным вариантом для отдыха может стать семейный ужин или пикник.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Эта неделя для Тельцов будет довольно загруженная. На работе может появиться много дополнительных задач. Не откладывайте дела на потом, а решайте их по мере поступления. Выходные Тельцам стоит провести на свежем воздухе в тишине и спокойствии, например, отправьтесь за город или сходите на рыбалку.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам пора окунуться в нежные чувства. Отправьтесь со своей половинкой в романтическое путешествие. Если возможности вырваться нет, то поход в театр или ужин при свечах также отлично подойдут. Одиноким Близнецам звезды рекомендуют не искать любовь в интернете, а лучше обратить внимание на свое окружение.

Гороскоп на неделю – Раки

Ракам стоит посвятить эту неделю пересмотру жизненных ценностей. Чтобы очистить сознание от старых разрушающих мыслей, запишитесь в спортзал, на лингвистические курсы или просто почитайте интересную литературу. Это поможет Ракам по-новому посмотреть на существующие проблемы, окружающий мир и привлечь положительные перемены в жизни.

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Гороскоп на неделю – Львы

На этой неделе Львы будут чувствовать себя одинокими и потерянными. В гонке за материальными благами проиграна уже не одна битва, но война еще не проиграна. Преодолеть подавленность Львам поможет простой звонок родителям. Они как никто другой знают, как поддержать, зарядить положительной энергией и заставить заново поверить в себя.

Гороскоп на неделю – Девы

Душевные терзания Дев скоро прекратятся. На этой неделе звезды советуют довериться судьбе. Не думайте ни о чем, погрузитесь в работу и наслаждайтесь красотой природы. Ближе к концу недели представители знака получат неожиданный звонок, который расставит все на свои места. А уже на выходных в жизни Дев грядут положительные перемены в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе стоит посвятить все свое свободное время своей семье. Родители нуждаются в помощи, но не хотят нагружать вас еще и своими проблемами. В конце недели отвлекитесь от собственных забот и устройте семейный ужин. Это укрепит отношения с близкими и придаст новых сил двигаться дальше к поставленным целям.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

У Скорпионов будет напряженная финансовая неделя. Пора выделить время для закрытия всех долгов и подсчета семейного бюджета. Кредиты не помогут решить, а лишь приумножат финансовые проблемы. Посоветуйтесь со своей половинкой. Возможно, стоит воздержаться от лишних трат и незапланированных покупок, по крайней мере на этой неделе.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам стоит взять свою вспыльчивость под жесткий контроль. Излишняя эмоциональность может повлечь большие неприятности на работе. Хладнокровность и сдержанность – залог успеха Стрельцов. На выходных отправьтесь с друзьями в караоке и выплесните накопившиеся эмоции в пение. И совершенно не важно, умеете вы петь или нет.

Гороскоп на неделю – Козероги

До пятницы Козероги могут разве что мечтать о спокойствии. Испытания будут поджидать на каждом углу начиная от личной жизни и заканчивая работой. Соберите всю свою выдержку и силу воли в кулак. Ближе к концу недели страсти поутихнут и все вернется на круги своя. Выходные готовят Козерогам только положительные эмоции и приятные новости от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям на этой неделе стоит придержать свои амбиции и желание получить все и сразу. Ложные надежды и ожидания лишь удвоят ваше разочарование после полученного результата. Наслаждайтесь процессом и жизнью здесь и сейчас. На выходных соберитесь друзьями, поиграйте в настольные игры и отвлекитесь от суеты и хлопот.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам захочется выяснять отношения со всеми и сразу. Звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от этого. Если словесной перепалки не избежать, проявите свою дипломатичность, постарайтесь найти путь к примирению и вовремя отступите. Рассудительность поможет свести конфликт на нет и положительно скажется на дальнейшем личностном развитии.

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