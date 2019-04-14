Гороскоп на 15 апреля 2019 приготовил для большинства неожиданные сюрпризы вначале недели. Как вести себя в этот понедельник и на что расчитывать узнайте в гороскопе на 15 апреля.

Овен

Сегодня будьте аккуратны и проверяйте все источники информации. Вам кто-то пытается обмануть! Особенно осторожно будьте в делах недвижимости, там много мошенников и они наострили свои ножи.

Телец

Так вы решили с понедельника начать новую жизнь? Если нет, то пора это сделать. Грядут большие перемены, Близнецы. И вам нужно быть к ним готовыми. Взгляды на жизнь кардинально поменяются, когда вы узнаете интересную информацию…

Близнецы

Что-то начальство не очень довольно вашей работой. От вас начнут просить больше, чем оговаривалось заранее и вас, понятное дело, это не устроит. Вам нужно сесть и пересмореть ваше сотрудничество, потому что ваши мысли никто не читает.

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Рак

Вам бы привести в порядок те документы, которые вы постоянно откладываете. Сколько можно уже, сходите вы разок в то госучереждение и забудете об этой проблеме навсегда!

Лев

Сегодня не стоит брать на себя ответственность за чужое имущество. Лучше займитесь своими вопросами. Вам бы долг отдать и в банк сходить, вот это будет правильным решением.

Дева

Сегодня вы получите поддержку со стороны и вам обязательно помогут с ребенком, если есть такая необходимость. Принимайте эту помощь с благодарностью, не стоит пытаться тянуть все на себе. Улыбитесь!

Весы

Ждите сегодня по работе как хороших, так и плохих новостей. На каких из них концентрировать свое внимание – выбор за вами. Если на плохом, то не обвиняйте потом весь мир в том, что происходит в вашей карьере.

Скорпион

Сегодня вас попросит родственник помочь решить одну проблему. Мы советуем вам не отказываться, но стоит иметь ввиду, что одной проблемой все может не закончится и такие просьбы будут поступать и далее. Но вы добрая душа, звезды то знают об этом.

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Стрелец

Вам бы сьездить к родителям в этот день. Они уже давно вас ждут в гости и постоянно просят о встрече, не так ли? Вот-вот. Позвоните сегодня и пообещайте, что обязательно приедете, это пойдет вам на пользу, обещаем.

Козерог

Не идет вам обучение ни в какую. Столько было планов, желаний и стремлений, а браться за обучение чему-то новому не хочется, правда? В таком случае найдите для себя человека, который будет вас мотивировать к этому. Если вы можете пообщаться с ним лично – дерзайте!

Водолей

Вы не успеваете зарабатывать сейчас столько, сколько приходится тратить. Но вы сможете найти новый источник дохода, причем это будет не главная ваша работа. Скорее всего вам поможет интернет в этом, обратите на него внимание и у вас все получится.

Рыбы

Для художников, дизайнеров и фотографов это будет очень класнный день. Да и вообще если ваша работа связана с картинкой, то этот день полон вдохновения и хороших начинаний. Так держать!

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