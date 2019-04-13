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Всемирный День рок-н-ролла: подборка выступлений участников «Х-фактор»

13.04.2019

Всемирный День рок-н-ролла ежегодно отмечается 13 апреля. Рок-н-ролл не только музыкальный жанр, но образ и стиль жизни. Драйвовые и зажигательные ритмы — отличительная черта направления. Смотрите подборку лучших выступлений участников «Х-фактор».

Больше по теме: 13 апреля Всемирный день рок-н-ролла: история праздника и фотоподборка

«Руки’в Брюки» — «Мальчик-Чик-Чик»

Элвис Одобряет – «Заначка»

Square Universe — «Whole Lotta Love»

Олег Кензов — «Oh, darling!»

Дуэт «Аркадий и Малика» — «Can’t Buy Me Love»

Дмитрий Бабак — «Umbrella»

Колосова Виктория — «House of Rising Sun»

Герасименко Владислав — «Now or never»

Мбани Элина — «Hit the road Jack»

Богдан Совык — «Дорога в облака»

Больше по теме: «Руки’в Брюки»: подборка лучших видеоклипов группы

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