Всемирный День рок-н-ролла: подборка выступлений участников «Х-фактор»
13.04.2019
Всемирный День рок-н-ролла ежегодно отмечается 13 апреля. Рок-н-ролл не только музыкальный жанр, но образ и стиль жизни. Драйвовые и зажигательные ритмы — отличительная черта направления. Смотрите подборку лучших выступлений участников «Х-фактор».
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«Руки’в Брюки» — «Мальчик-Чик-Чик»
Элвис Одобряет – «Заначка»
Square Universe — «Whole Lotta Love»
Олег Кензов — «Oh, darling!»
Дуэт «Аркадий и Малика» — «Can’t Buy Me Love»
Дмитрий Бабак — «Umbrella»
Колосова Виктория — «House of Rising Sun»
Герасименко Владислав — «Now or never»
Мбани Элина — «Hit the road Jack»
Богдан Совык — «Дорога в облака»
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