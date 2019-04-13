В 10 выпуске «Один за всіх»-13 будут спасать ребенка от матери-ведьмы
13.04.2019
В 10 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разбираться в мистической истории и спасать 6-летнюю Софию от матери-ведьмы Людмилы. Отец девочки, 42-летний Андрей, боится, что его дочери грозит опасность, но все попытки забрать ребенка успехом не увенчались. Бабушка Софии убеждена, что всему виной черная магия! Какие удивительные подробности удастся выяснить экспертам в студии «Один за всіх»-13 — узнайте уже завтра.
В 10 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- От кого из родителей на самом деле нужно спасать маленького ребенка?
- Действительно ли девочка находится под влиянием чар матери-гадалки?
- Кто Людмила на самом деле: коварная ведьма или жертва семейного заговора?
- Кого на глазах у 6-летней Софии убил ее отец?
- С кем все же останется ребенок?
Video: В 10 выпуске «Один за всіх»-13 будут спасать ребенка от матери-ведьмыВ 10 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разбираться в мистической истории и спасать 6-летнюю Софию от матери-ведьмы Людмилы. Какие удивительные подробности удастся выяснить экспертам в студии «Один за всіх»-13 — узнайте уже завтра
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Смотрите полный 10 выпуск «Один за всех»-13 от 14.04.2019 уже завтра в 21:45 в эфире телеканала СТБ. А в 23:00 — онлайн на официальном сайте!
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