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«МастерШеф. Профессионалы»: повара готовили съедобную карусель

13.04.2019

Совершенству, как говорят, нет предела. Как и полету фантазий жюри «МастерШеф. Профессионалы». Судьи из раза в раз выдумывают для участников все более сложные и интересные задания. Выпуск 7 не стал исключением.  

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Первый конкурс особенно напугал мясников. Приготовить нужно было съедобную карусель. Так как тематика была детской, это должен был быть десерт. А оценивали финальный результат команд участники и победители «МастерШеф. Дети». Команда Кати Песковой выиграла у Кати Яблонской. Последней и ее другу, Паше Серветнику, достались черные фартуки.

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Во втором конкурсе участвовали четыре команды. Поварам нужно было приготовить блюдо французской кухни. Но сложность задания в том, что все участники проигравшей команды, могли надеть черные фартуки. Так, на битву черных отправились еще двое: Юля Ангелова и Дима Касап.

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В конкурсе за место на проекте боролись трое друзей. И, конечно, в этот раз они не подсказывали друг другу. Задача – приготовить изысканное блюдо в микроволновке.

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Кто хуже всех справился с задачей и отправился домой? Смотрите в 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ.

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: повара готовили съедобную карусель

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 7: участники готовили съедобную карусель. Подробнее о выпуске 7 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

 

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: повара готовили съедобную карусель

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 7: участники готовили съедобную карусель. Подробнее о выпуске 7 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

 

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: повара готовили съедобную карусель

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 7: участники готовили съедобную карусель. Подробнее о выпуске 7 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

 

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